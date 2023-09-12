Возвращение Мефисто. Когда Шаляпин в образе беса появится на фасаде дома Лишневского

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фонд капремонта нашел подрядчика, который, наконец, вернет горельеф с Мефистофелем, сбитый восемь лет назад. Теперь, кажется, зависит только от погоды, успеют ли установить Федора Шаляпина в образе беса обратно в этом году, или уже в 2024 — когда потеплеет. «Фонтанка» рассказывает, как будут восстанавливать разрушенное.



В марте 2023 года Фонд капитального ремонта заключил договор на реставрацию фасада печально известного дома Лишневского на Лахтинской улице, 24, с компанией «Макон-Реставрация». Выполнить все работы, в том числе, и вернуть на место четырехметровый горельеф с изображением Мефистофеля, подрядчик должен за 23,7 млн рублей и до 23 октября 2024 года. Но есть вероятность, что бес снова начнет наблюдать за прохожими еще раньше.



По договору с заказчиком у компании с момента получения разрешения от комитета по охране памятников есть 147 дней на то, чтобы выполнить строительно-монтажные работы. Такое разрешение комитет выдал компании 28 августа, то есть по плану горельеф должен вернуться на фасад до 22 января.



Как пояснили «Фонтанке» в фонде, на данный момент исполнитель укладывается в срок. Однако точные сроки возвращения Мефистофеля уже определит погода, а точнее, агротехнический период: понятно, что в холода монтировать нельзя. Поэтому не исключено, что полностью работы будут завершены уже в теплое время следующего года, и это также будет в рамках договора.

Справка:

ООО «Макон-Реставрация», согласно данным СПАРК, принадлежит Константину Гормашу, он же является и руководителем компании. В 2023 году фирма заключила 8 госконтрактов на 134,5 млн рублей. В их числе, например, разработка документации по укреплению берегов Северных прудов гидросистемы Елагина острова и капремонт нескольких зданий в ЦПКиО. На момент публикации глава компании не ответил на просьбу «Фонтанки» дать комментарий.



Дом «А.Л. Лишневского» расположен в Петроградском районе на Лахтинской улице, 24 и является выявленным объектом культурного наследия. Название памятник получил по имени автора проекта — петербургского архитектора Александра Львовича Лишневского. Здание построили в 1910–1911 годах в стиле модерн. Дом знаменит декором лицевого фасада: на тимпане фронтона находился горельеф в виде беса с широко раскинутыми крыльями. Прообразом для изображения, по одной из версий, послужил оперный певец Федор Шаляпин. Этот элемент декора является охраняемым предметом охраны. Горельеф был уничтожен в августе 2015 года.



Елена Александровна Турковская, праправнучка Лишневского, рассказала «Фонтанке», что леса на фасаде дома стоят с мая, и работы идут. «Для меня восстановление Мефистофеля последние восемь лет стало основной деятельностью. Не дать городу забыть, что его все-таки могут восстановить», — пояснила она.

Праправнучка архитектора добавила, что находится в непосредственном контакте с исполнителями. «Город обещал ко дню рождения Александра Львовича — у нас будет 150 лет 11 ноября — торжественно открыть Мефистофеля», — сказала собеседница.



Что горельеф вернется на фасад к юбилею автора, Турковской пообещали на совещании в фонде капремонта, которое прошло 1 ноября 2022 года. «Дмитрий Александрович (Шутов, руководитель фонда капремонта — прим. ред.) спросил своих коллег: «Ну как, успеем к 155-летию?», они дружно закивали и сказали: «Успеем»», — вспоминает Елена Александровна.

Турковская подчеркнула: она понимает, что есть форс-мажорные обстоятельства, которые никто не исключал, и в день рождения знаменитого предка не планирует никого упрекать, если к этой дате бес все-таки еще не вернется домой. «Если это не произойдет 11 ноября, то к следующей весне точно произойдет, будем надеяться», — добавила она.



Как будут восстанавливать Мефистофеля

В число основных этапов работ входят:

— Диагностика, которая позволила выявить особенности технического состояния по эксплуатации штукатурного слоя и кирпичной кладки на дворовых фасадах. Если говорить просто, это следы того, как дом жил все эти годы, как обслуживался, пережил период блокады, откуда на него дует ветер и светит солнце

— Расчистка фасада, ремонт штукатурного слоя — Ремонт лепного декора, за исключением горельефа — Окрашивание и финальные доработки.



Фото: НО «ФКР МКД СПб» Фото: НО «ФКР МКД СПб» Фото: НО «ФКР МКД СПб» Поделиться Поделиться





«Необходимо понимать, что при ремонте домов-памятников во время производства работ могут быть внесены уточнения в проект в зависимости от фактически вскрывшихся особенностей конкретного дома», — подчеркнули в фонде.

Возвращение горельефа на место будет возможно после завершения основных работ. Сейчас задача подрядчика — грамотно синхронизировать процессы ремонта фасада и изготовления горельефа, уточнили в фонде капремонта.

Работы по воссозданию проведут в несколько этапов. Увы, о том, чтобы собрать разрушенное из сохранившихся обломков, речи не идет, но они послужат материалом для воссоздания.

Сначала по сохранившимся фрагментам в мастерской изготовят модель горельефа, затем — отольют гипсовую форму. После того, как она будет согласована с заказчиком и комитетом по охране памятников, мастера проведут отливку новой детали и только потом её установят на фасаде. Завершающий этап — восстановление огрунтовкой и окраской Мефистофеля.



Как пояснили в фонде капремонта, такая технология позволит гарантировать детальное сходство новой скульптуры с оригиналом. Копию сделают из фибробетона, а оставшиеся обломки останутся музейным экспонатом. Сейчас фрагменты горельефа хранятся в центре культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского.

Как уничтожили Мефистофеля и как он возвращается домой

Хитро улыбающегося беса фронтон дома Лишневского лишился днем 26 августа 2015 года. История, как это произошло, могла бы уже в войти в учебники по истории города или краеведению. Горельеф кувалдой сбил нанятый для этого дела рабочий — промышленный альпинист. Снизу на этот вандализм смотрел Василий Щедрин, на тот момент предприниматель и православный активист. А обломки Мефистофеля с места вывезли с помощью главы исполкома «Единой России» Петроградской стороны и депутата МО «Аптекарский остров» Андрея Бреуса, который якобы просто проходил мимо, но в кратчайшие сроки нашел и рабочих, и грузовик.



Сам Щедрин утверждал, что завершение строительства и открытие по соседству с домом Лишневского церкви Ксении Блаженной якобы с актом вандализма никак не связано, а у бизнесмена «свои счеты» с дьяволом. Позднее предприниматель перечислил комитету по охране памятников 664 тысячи рублей. Правда, распорядиться даже этой скромной суммой, в которую оценили потерю Мефистофеля, комитет не мог, так как не занимался реставрацией фасада. Уголовное дело по уничтожению демона закрыли в том же 2015 году.

С тех пор Щедрин удалился от мирских дел: как еще в 2020 году рассказывал его знакомый, «заказавший» Мефистофеля удалился в качестве послушника в Оптину Пустынь — там расположен Введенский Ставропигиальный мужской монастырь. Что известно о Щедрине — «Фонтанка» подробно рассказывала в пятилетнюю годовщину уничтожения Мефистофеля.



Что касается Бреуса — он, согласно данным с партийного сайта, по-прежнему депутатствует в «Аптекарском острове», но за это время дорос до члена президиума генсовета «Единой России».

За это время петербуржцы проводили митинги, депутаты писали запросы с просьбой поскорее вернуть демона на место. Но перспектива восстановить горельеф терялась. В ответ на обращения, как это например, было с запросом депутата Заксобрания Бориса Вишневского еще в 2017 году тогдашнему губернатору Георгию Полтавченко, звучало: «основания для изменения сроков выполнения капитального ремонта объекта с восстановлением утраченного элемента лепной композиции лицевого фасада здания в региональной программе в настоящее время отсутствуют, включение работ по капитальному ремонту объекта в краткосрочный план реализации региональной программы в 2017–2019 годах не представляется возможным».



Елене Турковской удалось добиться от полиции, где осколки пролежали шесть лет, возможности хотя бы навестить Мефистофеля. А знакомый Щедрина, скульптор Дмитрий Гордеев, делал маленькие копии, чтобы за одного сбитого появилось некоторое количество новых.



В 2022 году стало известно, что обломки оригинала горельефа на фасад не вернутся, а станут музейным экспонатом.. Проектные работы по фасаду дома Лишневского начались осенью 2022 года. Обсуждения по проектной документации по реставрации фасада были завершены в декабре 2022 года. Весной 2023 года фонд капремонта объявил конкурс для выбора подрядчика.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

