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Отбитый казаками «Мефистофель» шесть лет пролежал в полиции. Он не вернется на свой дом, но доберется до публики

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Сбитый с доходного дома Александра Лишневского горельеф Мефистофеля собираются показать петербуржцам. Шесть лет его фрагменты лежали в отделе полиции, а теперь их передали в надежные руки. Об этом 2 февраля рассказала праправнучка Лишневского Елена Турковская.

Накануне коробку с обломками сотрудники полиции передали Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

«Нам удалось собрать лицо Мефистофеля, — рассказала Елена Турковская, праправнучка Александра Лишневского. — Пока он находится в ВООПИиК и ждет экспертизы. И когда это произойдет, будет понятно, как его экспонировать. Я предложила сделать 3D-модель. В 2016 году КГИОП получил письмо из Управления внутренних дел, в котором говорилось, что горельеф будет передан той организации, которая будет заниматься его реставрацией и хранением. И такой организации не было до появления в ноябре прошлого года Петербургского центра культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского».

Как объяснила Турковская, горельеф Мефистофеля готовят к экспозиции, но дело это нескорое, предварительный срок — год. Праправнучка Лишневского мечтает подготовить экспозицию к августу 2022-го и не скрывает — страх, что горельеф снова изуродуют, есть, но речи о возвращении Мефистофеля на фасад точно быть не может, так как дом подлежит капремонту.

Пока что сохраненные элементы лица собрали из крупных фрагментов. Лукавое лицо Мефистофеля изранено.

«На это тяжело смотреть, — признается Елена, — не думала, что увижу. С трудом сдержала слезы. Я одна осталась в этой борьбе. Но все же нам отдали Мефистофеля Лишневского».

В августе 2015 года на Лахтинской улице, 24, вандалы сбили горельеф Мефистофеля на доходном доме Александра Лишневского. Ответственность взяли на себя «Казаки Санкт-Петербурга», которых возмутил «дьявол» напротив церкви Ксении Блаженной. Петербуржцы возмутились подобному варварству. Активисты хотели повесить на фасаде дома на Лахтинской фотографию с изображением Мефистофеля, но администрация Петроградского района не разрешила этого сделать. О том, как живет «заказчик убийства», читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

07A
3D тоже не спасет, его могут отбить бойцы из "Казаки. Последний довод королей"! Они везде!
Денеб
"Ответственность взяли на себя «Казаки Санкт-Петербурга"...... Опять эти ряженые гопники с пониженной социальной ответственностью......
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