Отбитый казаками «Мефистофель» шесть лет пролежал в полиции. Он не вернется на свой дом, но доберется до публики

Сбитый с доходного дома Александра Лишневского горельеф Мефистофеля собираются показать петербуржцам. Шесть лет его фрагменты лежали в отделе полиции, а теперь их передали в надежные руки. Об этом 2 февраля рассказала праправнучка Лишневского Елена Турковская.



Накануне коробку с обломками сотрудники полиции передали Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).



«Нам удалось собрать лицо Мефистофеля, — рассказала Елена Турковская, праправнучка Александра Лишневского. — Пока он находится в ВООПИиК и ждет экспертизы. И когда это произойдет, будет понятно, как его экспонировать. Я предложила сделать 3D-модель. В 2016 году КГИОП получил письмо из Управления внутренних дел, в котором говорилось, что горельеф будет передан той организации, которая будет заниматься его реставрацией и хранением. И такой организации не было до появления в ноябре прошлого года Петербургского центра культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского».

