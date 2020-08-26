Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Прошло уже 5 лет, как из-под окон дома на Лахтинской улице, 24, собирали и увозили гипсовые осколки – всё, что осталось от четырехметрового горельефа в виде улыбающегося Мефистофеля. Днём 26 августа 2015-го специально нанятый рабочий сбил декор кувалдой, снизу его подбадривал православный активист и бизнесмен Василий Щедрин. Убирать куски декора оперативно вызвался муниципальный депутат «Аптекарского острова» и глава исполкома «Единой России» на Петроградской стороне Андрей Бреус. Тема уничтожения исторического наследия давно не поднимала такой волны негодования в Петербурге. Но, несмотря на стихийные митинги местных жителей и градозащитников, обращения депутатов ЗакСа к городским властям и десятки писем с просьбами восстановить горельеф, спустя пятилетку работы по восстановлению не начались.

Дом, который украшал улыбающий демон – объект культурного наследия, должно охраняться государством: здание в 1910 – 1911 годах создал петербургский архитектор Александр Лишневский, который также воздвиг и дом с башней на Пяти Углах, и Дом городских учреждений на углу Садовой улицы. Как раз в 2015 году жители здания на Лахтинской увидели, что новенькая церковь Ксении Блаженной рядом с ними наконец-то достроена и открывает двери для прихожан. Как в беседе с полицией после утверждали Щедрин и нанятый промышленный альпинист, с насмешливым взглядом демона на храм случившееся никак не связано: предпринимателя, мол, не оскорбляла ухмылка скульптуры, он лишь беспокоился, что фигура может сорваться с фасада и кого-нибудь покалечить. А Бреус (в тот же момент просто проходивший мимо), нашел грузчиков и «Газель» для вывоза уничтоженного произведения.

Не найдя признаков того, что демона сбили именно из злого умысла, уголовное дело в отношении подозреваемых в уничтожении Мефистофеля закрыли в декабре 2015 года. К тому моменту Щедрин продемонстрировал покаяние и перечислил в КГИОП 664 тысячи рублей. Как ранее писала «Фонтанка», оценку стоимости проводила компания «Возрождение Петербурга», где работал родной брат бизнесмена.



Спустя столько лет интересно было узнать судьбу "борца с Мефистофелем". Мы нашли его близкого знакомого - сам Щедрин от светских дел далёк сегодня. Скульптор Дмитрий Гордеев рассказывал "Фонтанке", что пять лет назад тот так рьяно хотел уплатить положенное, что ходил по коридорам КГИОП «с пакетиком денег» и просил их принять. Когда мужчина всё-таки отправил их в комитет, оказалось, восстановлению фигуры это не поможет: не туда, эти чиновники не отвечают за ремонты фасадов и не могут распорядиться средствами. Отдельное же заявление о переводе суммы в Фонд капремонта Василий писать не стал. «Обращений по вопросу возврата средств от плательщика до настоящего времени не поступало», – сообщили «Фонтанке» 25 августа 2020 года в комитете. По утверждению Гордеева, который знает Щедрина с детства, тот всегда был склонен к «масштабным проектам»: когда увлёкся эзотерикой, говорил, что все беды в Петербурге – «из-за Александринского столпа, все это знают, и надо бы его убрать». Часто говорил про таинственные ауры и сущности. Потом перешёл к православию.



«С Васей мы с детства дружили, вместе ходили на секцию скалолазания – он в ЛЭТИ учился, а я в Политехе тренировался. Когда он только начинал свои поиски, мы думали, он шутит, было весело. А потом стало понятно: Васю мы потеряли. Они тусовались с [Андреем] Бреусом, и вот совместно решили это устроить... Это одна тусовка, мы почти все занимались альпинизмом и высотными работами. Василий тогда позвонил моему приятелю: «Есть работа, приезжай!» Товарищ приезжает на Петроградку, а Вася ему и говорит: «Вот, смотри, надо Мефистофеля сбить». Тот отказался, а на следующий день Щедрин нашёл кого-то там ещё. Сфера полуофициальная, всегда найдется готовый исполнить работу», – вспоминает вылившуюся в скандал городского масштаба историю Гордеев.

«Я с Щедриным потом разговаривал и спрашивал: «Ты зачем, Вася, такое сделал?», тот ответил: «Ну, у меня с ним [с Мефистофелем] старые счёты». То есть в принципе, понятно, откуда ноги растут. Как раз тогда он увлекся православием. И не только на Мефистофеле это сказывалось», – добавляет собеседник «Фонтанки».



Компания Василия Щедрина «Гранит» в 2012 году выиграла 200-миллионный конкурс на поставку эскалаторов для станции метро «Пушкинская». По утверждению Дмитрия Гордеева, который вместе с ним работал в этой организации, и тут без «масштабного проекта» не обошлось. Якобы именно тогда Василий познавал таинства восточных верований и подумал, что несколько тысяч роликов, которые должны крутиться под поручнями эскалаторов, создадут мощную энергетику, если... нанести на них свастику.

«Основные детали заказывали в украинском Кременчуге, а ролики, которые под поручнями крутятся – тут, на петербургском заводе, – вспоминает товарищ бизнесмена – По бокам фазировки попросил «орнамент» – заплатил 700 тысяч». Первый вариант предпринимателю не понравился и он заказал второй. Платил якобы из собственных сбережений.

«И вот на Пушкинской стоят эти ролики с этими свастиками и они крутятся. Там фазировка - около пяти миллиметров, и на этом краешке нарисованы такие крестики», – подводит итог Дмитрий и сообщает, что сейчас прославившийся охотой на Мефистофеля бизнесмен ни с кем не хочет видеться, порвал все контакты и «сидит в Оптиной пустоши в монастыре». Его трансформацию знакомые описывают так: «Может упасть, начать землю целовать».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Праправнучка архитектора Александра Лишневского Елена Турковская каждую годовщину подводит на странице в Facebook итоги борьбы за восстановление Мефистофеля. Его останки – куча мелких осколков в мешке и фрагмент с улыбкой до сих пор хранятся в ГУ МВД, но ни забрать обломки, ни посмотреть на них ей не разрешают. Как рассказала она «Фонтанке», несколько лет назад ей позволили «навестить» Мефистофеля, но когда она пришла с огромным букетом цветов, оказалось, что ответственный сотрудник срочно уехал на совещание и трубку больше не брал. Увидеть горельеф так и не получилось.

«Это было безумно непонятно. Но что я могу, встать в одиночный пикет? Люди, которые видели Мефистофеля, сказали что он в очень хорошем состоянии... Его берегут: понимают, что у заключённого очень активные родственники, – шутит Турковская – Но за пять лет ничего не произошло. Все перекладывают ответственность». Сейчас осколки могут передать или компании, которая займётся работами по восстановлению фигуры, или на хранение в КГИОП.



Создавать фигуру демона, скорее всего, всё-таки будут с нуля, и не раньше, чем в доме на Лахтинской улице начнётся капитальный ремонт. Как заверили корреспондента в администрации Петроградского района, местные власти с 2015 года по просьбам горожан делают всё возможное, чтобы адрес попал в программу работ на ближайшее время: «Элемент декорного фасада будет восстановлен, - только во время капитального ремонта фасада, который запланирован Фондом капитального ремонта на 2021 – 2022 год», – заверили корреспондента «Фонтанки», добавив, что уже известно: Мефистофеля горожане «точно» не увидят в 2021 году.

По словам Елены Турковской, реставрация на улице сейчас ведётся в двух соседних домах по адресам Лахтинская улица дом №22 и №26. Больше всего она боится, что когда город дойдет до ремонта здания №24, «КГИОП обратится в какую-нибудь компанию, которая даст заключение, что возвращение Мефистофеля невозможно по ряду причин».

«Я не сравниваю его с масштабами Казанского собора, но для меня и для моей семьи это ценность, а для кого-то это было просто милое существо. И я не представляю, что будет с нашими соседями [храмом – прим.ред.] напротив, когда Мефистофеля вернут. Найдут очередного Васю? Расстреляют с колокольни? Наверное, напишут масштабную петицию об оскорблении чувств верующих», – говорит Турковская и напоминает, что фигуру уже оценили не в слишком крупную сумму – 664 тысячи рублей.В ближайшее время Елена собирается написать письмо в КГИОП и узнать, на какой стадии находятся работы и будет ли учтено постановление за подписью главы комитета Сергея Макарова, который 26 марта 2019 года обратился в Жилищный комитет и к руководству Петроградского района с просьбой контролировать процесс восстановления.

«Я буду писать, делать запросы. Переведу наши отношения в словесную плоскость», – пообещала Елена. Спустя пять лет тех, кто ещё помнит Мефистофеля, следит за его судьбой, публикует снимки в социальных сетях и пишет о проблеме, всё меньше. Говорить об истории продолжает скульптор Павел Игнатьев, который сразу после падения демона был готов воссоздать его бесплатно, Александр Кириленко и Михаил Лапшин, создавшие в 2019 году его пластиковую 3D-копию, и некоторые другие сочувствующие.

Среди них – и скульптор Дмитрий Гордеев. Он делает свои копии Мефистофеля в уменьшенном виде из разных материалов и раздаёт всем желающим, объясняя так: «За одного сбитого должно появиться какое-то количество новых».

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

