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    Годы спустя Мефистофель вернется на фасад дома Лишневского в Петербурге

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    Петербургский фонд капремонта жилых домов начал проектные работы для ремонта печально знаменитого дома с Мефистофелем на Лахтинской улице, 24. Об этом сообщает 31 октября жилищный комитет.

    Восстановление уничтоженного вандалами горельефа Мефистофеля также включено в перечень работ.

    Реставрация горельефа запланирована в несколько этапов. Сначала изготовят предварительную модель элемента по сохранившимся фрагментам. В рамках второго этапа будет подготовлена гипсовая форма, по которой отольют саму деталь. Наконец, Мефистофель вернется на свое прежнее место. После этого останется только отгрунтовать и окрасить декорацию.

    На проектирование планируется потратить 1,5 млн рублей, на ремонт здания — 13,5 млн рублей.

    «Детальное сходство первоначального крылатого демона и новой фигуры мы гарантируем даже без вмешательства сверхъестественных сил», — обещают в фонде.

    Так как здание — объект культурного наследия, работы пройдут под контролем комитета по охране памятников.

    Здание на Лахтинской в 1910–1911 годах создал архитектор Александр Лишневский, а сам горельеф, по одной из версий, является изображением Федора Шаляпина в образе Мефистофеля.

    В августе 2015 года вандалы сбили горельеф Мефистофеля. Ответственность взяли на себя «Казаки Санкт-Петербурга», которых возмутил «дьявол» напротив церкви Ксении Блаженной. Петербуржцы возмутились подобному варварству. Активисты хотели повесить на фасаде дома на Лахтинской фотографию с изображением Мефистофеля, но администрация Петроградского района не разрешила этого сделать.

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