Годы спустя Мефистофель вернется на фасад дома Лишневского в Петербурге

Петербургский фонд капремонта жилых домов начал проектные работы для ремонта печально знаменитого дома с Мефистофелем на Лахтинской улице, 24. Об этом сообщает 31 октября жилищный комитет.
Восстановление уничтоженного вандалами горельефа Мефистофеля также включено в перечень работ.
Реставрация горельефа запланирована в несколько этапов. Сначала изготовят предварительную модель элемента по сохранившимся фрагментам. В рамках второго этапа будет подготовлена гипсовая форма, по которой отольют саму деталь. Наконец, Мефистофель вернется на свое прежнее место. После этого останется только отгрунтовать и окрасить декорацию.
На проектирование планируется потратить 1,5 млн рублей, на ремонт здания — 13,5 млн рублей.
«Детальное сходство первоначального крылатого демона и новой фигуры мы гарантируем даже без вмешательства сверхъестественных сил», — обещают в фонде.
Так как здание — объект культурного наследия, работы пройдут под контролем комитета по охране памятников.