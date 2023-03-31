Дом с Мефистофелем дождался ремонта. Горельеф Шаляпина в образе дьявола восстановят

Дом Лишневского на Лахтинской улице, 24, который в результате акта вандализма лишился в 2015 году барельефа с изображением Мефистофеля, дождался реставрации фасада. Изображение восстановят с использованием сохранившихся фрагментов. Об этом 31 марта сообщает Жилищный комитет Петербурга.

Согласно данным с сайта госзакупок, максимальная стоимость работ составляет 23,7 млн рублей.

Итоги аукциона предстоит подвести 10 апреля. Заключить договор планируется до 1 мая.

Восстановление горельефа будет проходить в несколько этапов: сначала по сохранившимся фрагментам подрядчик должен будет изготовить модель. Затем будет отлита гипсовая форма. По ней, в свою очередь, отольют элемент декора.