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    Дом с Мефистофелем дождался ремонта. Горельеф Шаляпина в образе дьявола восстановят

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    Дом Лишневского на Лахтинской улице, 24, который в результате акта вандализма лишился в 2015 году барельефа с изображением Мефистофеля, дождался реставрации фасада. Изображение восстановят с использованием сохранившихся фрагментов. Об этом 31 марта сообщает Жилищный комитет Петербурга.

    Согласно данным с сайта госзакупок, максимальная стоимость работ составляет 23,7 млн рублей.

    Итоги аукциона предстоит подвести 10 апреля. Заключить договор планируется до 1 мая.

    Восстановление горельефа будет проходить в несколько этапов: сначала по сохранившимся фрагментам подрядчик должен будет изготовить модель. Затем будет отлита гипсовая форма. По ней, в свою очередь, отольют элемент декора.

    Так как здание является памятником, работы будут вестись под надзором КГИОП.

    Здание на Лахтинской в 1910–1911 годах создал архитектор Александр Лишневский, а сам горельеф, по одной из версий, является изображением Федора Шаляпина в образе Мефистофеля.

    В августе 2015 года вандалы сбили горельеф Мефистофеля. Ответственность взяли на себя «Казаки Санкт-Петербурга», которых возмутил «дьявол» напротив церкви Ксении Блаженной. Петербуржцы возмутились подобному варварству. Активисты хотели повесить на фасаде дома на Лахтинской фотографию с изображением Мефистофеля, но администрация Петроградского района не разрешила этого сделать.

    Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

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    Дом с Мефистофелем
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