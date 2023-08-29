«Пригожина хоронят? Ну а кого же еще?» В Петербурге прощаются с вагнеровцами - онлайн

В Петербурге сегодня хоронят погибших при крушении самолета в Тверской области вагнеровцев. «Фонтанка» ведет онлайн-репортаж.
Перемещаться по территории Серафимовского кладбища "Фонтанке" приходится с осторожностью.
- Тут везде ходят полицейские, каждые три минуты патруль. - передает с места наш корреспондент.
О том, что троих Героев России - Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова - похоронят в Петербурге, было понятно 28 августа. Напомним, что о них известно.
Евгений Пригожин - предприниматель, руководитель и собственник российской группы компаний «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер». О том, как ему удалось проделать путь от продажи хот-догов на Апрашке в Ленинграде до статуса «кремлевского повара», хозяина медиаимперии и собственной частной военной компании, мы подробно писали здесь.
Дмитрий Уткин. Герой России, подполковник запаса, спецназовец, ключевой создатель и руководитель ЧВК «Вагнер». Все, что о нем известно, читайте тут.
Валерий Чекалов. Родом из Владивостока, минимум с 2008 года жил в Петербурге. Позывной — Ровер, считался логистом, ему 47 лет. Он был тесно связан с компаниями Пригожина. Подробнее о нем читайте в материале “Фонтанки.”
Со стороны Заусадебной улицы у входа на Серафимовское кладбище работает полиция.
На Серафимовском кладбище сотрудники приводят в порядок территорию - моют асфальт.
Тем временем разруливать пробку на Богатырский проспект вышли регулировщики.
Вход на Серафимовское кладбище с фотокамерой запрещен и со стороны Богатырского проспекта. На территорию пускают максимум с телефоном.
- Внутри по кладбищу ходят полицейские и проверяют каждую канаву, - передает наш корреспондент.
Прямо сейчас разворачивается активность и на Северном кладбище. Сюда подтягивается СОБР.
- К Северному приехали два микроавтобуса с полицейскими и людьми в камуфляже. Паркуются, - передает с места корреспондент "Фонтанки".
- Со стороны улицы Заусадебной на Серафимовское кладбище с камерами не пускают, - передает с места наш корреспондент.
Для горожан вход свободный.
Тем временем на Богословском, Северном и Смоленском кладбищах пока тихо - нет ни рамок, ни полиции, ни скопления людей.
О том, кого именно из вагнеровцев хоронят сегодня на Серафимовском кладбище, информации пока нет. Однако у местных жителей, похоже, сомнений нет.
- Мимо прошла женщина, спросила: "Что, Пригожина хоронят?" Я сказал - не знаю, она ответила: "Ну а кого же еще?" - передает с места корреспондент "Фонтанки".
Информация о месте захоронения Евгения Пригожина до последнего момента оставалась засекреченной. Не было ясности и в том, где будут хоронить остальных 9 погибших. Единственное, что было понятно по состоянию на 28 августа, что все трое Героев России - Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов - останутся в Петербурге. Однако место погребения каждого из них держалось в иррациональном секрете. Хотя еще вчера было некоторое понимание, что идут приготовления на Серафимовском, Богословском и Северном кладбищах.
У ворот Серафимовского кладбища установили рамки, дежурит полиция, но вход на территорию свободный, передает корреспондент "Фонтанки."
С раннего утра автомобилисты Приморского района встали в пробки. Как сообщают читатели "Фонтанки", движение перекрыто со стороны Богатырского проспекта, Липовой, Школьной, Полевой, Сабировской. В «карман» у Серафимовского кладбища никого не пускают.