«Пригожина хоронят? Ну а кого же еще?» В Петербурге прощаются с вагнеровцами - онлайн

О том, что троих Героев России - Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова - похоронят в Петербурге, было понятно 28 августа. Напомним, что о них известно.



Евгений Пригожин - предприниматель, руководитель и собственник российской группы компаний «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер». О том, как ему удалось проделать путь от продажи хот-догов на Апрашке в Ленинграде до статуса «кремлевского повара», хозяина медиаимперии и собственной частной военной компании, мы подробно писали здесь.

Дмитрий Уткин. Герой России, подполковник запаса, спецназовец, ключевой создатель и руководитель ЧВК «Вагнер». Все, что о нем известно, читайте тут.



Валерий Чекалов. Родом из Владивостока, минимум с 2008 года жил в Петербурге. Позывной — Ровер, считался логистом, ему 47 лет. Он был тесно связан с компаниями Пригожина. Подробнее о нем читайте в материале “Фонтанки.”

