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    Похороны Евгения Пригожина

    Крушение самолета Пригожина

    «Пригожина хоронят? Ну а кого же еще?» В Петербурге прощаются с вагнеровцами - онлайн

    10195
    34 комментария

    В Петербурге сегодня хоронят погибших при крушении самолета в Тверской области вагнеровцев. «Фонтанка» ведет онлайн-репортаж.

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
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    Перемещаться по территории Серафимовского кладбища "Фонтанке" приходится с осторожностью.

    - Тут везде ходят полицейские, каждые три минуты патруль. - передает с места наш корреспондент.

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
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    О том, что троих Героев России - Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова - похоронят в Петербурге, было понятно 28 августа. Напомним, что о них известно.

    Евгений Пригожин - предприниматель, руководитель и собственник российской группы компаний «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер». О том, как ему удалось проделать путь от продажи хот-догов на Апрашке в Ленинграде до статуса «кремлевского повара», хозяина медиаимперии и собственной частной военной компании, мы подробно писали здесь.

    Дмитрий Уткин. Герой России, подполковник запаса, спецназовец, ключевой создатель и руководитель ЧВК «Вагнер». Все, что о нем известно, читайте тут.

    Валерий Чекалов. Родом из Владивостока, минимум с 2008 года жил в Петербурге. Позывной — Ровер, считался логистом, ему 47 лет. Он был тесно связан с компаниями Пригожина. Подробнее о нем читайте в материале “Фонтанки.”

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
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    Со стороны Заусадебной улицы у входа на Серафимовское кладбище работает полиция.

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
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    На Серафимовском кладбище сотрудники приводят в порядок территорию - моют асфальт.

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    ПоделитьсяПоделиться

    Тем временем разруливать пробку на Богатырский проспект вышли регулировщики.

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    ПоделитьсяПоделиться

    Вход на Серафимовское кладбище с фотокамерой запрещен и со стороны Богатырского проспекта. На территорию пускают максимум с телефоном.

    - Внутри по кладбищу ходят полицейские и проверяют каждую канаву, - передает наш корреспондент.

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    ПоделитьсяПоделиться

    Прямо сейчас разворачивается активность и на Северном кладбище. Сюда подтягивается СОБР.

    - К Северному приехали два микроавтобуса с полицейскими и людьми в камуфляже. Паркуются, - передает с места корреспондент "Фонтанки".

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    ПоделитьсяПоделиться

    - Со стороны улицы Заусадебной на Серафимовское кладбище с камерами не пускают, - передает с места наш корреспондент.

    Для горожан вход свободный.

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    ПоделитьсяПоделиться

    Тем временем на Богословском, Северном и Смоленском кладбищах пока тихо - нет ни рамок, ни полиции, ни скопления людей.

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    ПоделитьсяПоделиться

    О том, кого именно из вагнеровцев хоронят сегодня на Серафимовском кладбище, информации пока нет. Однако у местных жителей, похоже, сомнений нет.

    - Мимо прошла женщина, спросила: "Что, Пригожина хоронят?" Я сказал - не знаю, она ответила: "Ну а кого же еще?" - передает с места корреспондент "Фонтанки".

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    ПоделитьсяПоделиться

    Информация о месте захоронения Евгения Пригожина до последнего момента оставалась засекреченной. Не было ясности и в том, где будут хоронить остальных 9 погибших. Единственное, что было понятно по состоянию на 28 августа, что все трое Героев России - Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов - останутся в Петербурге. Однако место погребения каждого из них держалось в иррациональном секрете. Хотя еще вчера было некоторое понимание, что идут приготовления на Серафимовском, Богословском и Северном кладбищах.

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    ПоделитьсяПоделиться

    У ворот Серафимовского кладбища установили рамки, дежурит полиция, но вход на территорию свободный, передает корреспондент "Фонтанки."

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    ПоделитьсяПоделиться

    С раннего утра автомобилисты Приморского района встали в пробки. Как сообщают читатели "Фонтанки", движение перекрыто со стороны Богатырского проспекта, Липовой, Школьной, Полевой, Сабировской. В «карман» у Серафимовского кладбища никого не пускают.

    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"
    Фото: "Фонтанка.ру"

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого Вагнера Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звание Героя России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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    Комментарии 34

    Гость29 Авг 2023 в 09:57
    Царствие небесное !
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