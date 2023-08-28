«Хаос и абсурд». Даже МВД пытается узнать, где похоронят Пригожина и еще двух Героев России

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ни Смольный, ни ГУ МВД Петербурга пока не в курсе, когда и где состоятся похороны погибших в авиакатастрофе. Вроде бы уже понятны кладбища, но там положат лишь троих. «Фонтанка» расскажет, как не идут переговоры со службой безопасности Пригожина. Мы назовем и храм, где, возможно, пройдет отпевание.



Руководство ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обеспокоено безопасностью, перекрытием улиц и порядком при неизбежной церемонии похорон погибших при известном крушении самолета Евгения Пригожина. По информации нашего издания, ГИБДД города готова выделить наряды для сопровождения, просчитать логистику движения процессии. Иначе на днях и внезапно Петербург может встать в сплошную пробку. Главк также обязан выделить наряды полиции на кладбище (или кладбища), а оперативные сотрудники продумать скрытое наблюдение за происходящим.



Безусловно, при таком событии, которое уверенно можно назвать политическим, похороны соберут массы. Пусть большинство будет из соратников или тех, кто искренне является апологетом Евгения Пригожина, но появление других настроений отрицать нельзя. Не говоря уже об опасности совершения каких-либо агрессивных действий. По информации «Фонтанки», органы Госбезопасности предсказуемо не исключают попытки террористического акта.

Абсурд же (а именно это слово произнес автору один из собеседников в полиции Петербурга) состоит в том, что служба безопасности системы координат Евгения Пригожина не идет на контакт с силовиками. По данным «Фонтанки», на другом конце провода сотрудникам МВД отвечают: всё засекречено, всё они сами решат, а выполняют какую-то команду из Москвы. Причем кого и что это за сила такая — не говорят. «Ведут себя вызывающе», — подчеркнул сотрудник, попросив забыть его звание и должность.



Для ГУ МВД не секрет, что активно занимается всеми процедурами сын Евгения Пригожина Павел. Его люди курсируют на машинах между Петербургом и Тверью, где в морге всё ещё находятся останки разбившихся.

Пусть накануне различные телеграм-каналы и сообщали, что останки уже выданы моргом, но, по информации «Фонтанки», на поздний вечер 27 августа это не соответствовало действительности. Вот ответ нашего источника в центральном аппарате МВД: «Даже не спрашивайте, почему мы с трудом узнаем о происходящем в ритуальных службах Твери. Хаос и бред продолжаются и после смерти сами знаете кого».



В тверском морге корреспонденту «Фонтанки» отрезали: «Мы никакие сведения не даем». В Смольном сказали, что пока не получали от родственников или представителей обращение о помощи в организации похорон. «Мы готовы оказать любое необходимое содействие», — добавил собеседник. Ещё один собеседник в администрации Петербурга сообщил «Фонтанке», что утром в комитете по законности и правопорядку провели совещание, на котором прозвучало Серафимовское кладбище. Однако, утверждает чиновник, это было предположение. «Никаких точных данных ни мы, ни силовики не получили, — повторил он. — Как действовать — непонятно».



Отказались говорить с «Фонтанкой» и в военной комендатуре Петербурга. Именно она по регламенту должна заниматься организацией так называемых военных похорон — как Героям России Пригожину, Уткину и Чекалову такие полагаются, если того пожелают родственники. По информации «Фонтанки», никаких подготовительных мероприятий — назначения роты почетного караула, военного оркестра или эскорта — пока не ведется.

Президент российского Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш сообщил, что, по его информации, на данный момент в Петербурге к похоронам Пригожина не готовится ни одно кладбище.



По состоянию на утро 28 августа у «Фонтанки» была конкретная информация: Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина (Вагнера) и Валерия Чекалова (Ровера) положат с почестями 29 августа на Серафимовском кладбище.

На Серафимовском расположен пантеон заслуженных солдат и офицеров Минобороны. Лежат герои, генералы, адмиралы. Пространство там настолько важное, что рядом находится могила родителей президента.



Но когда что-то касается имени Пригожина, всё меняется стремительно. На момент публикации материала журналисту вновь уточнили: место погребения решено изменить (кем, почему — не спрашивайте, всё держится в иррациональном секрете).

По последним данным, Евгения Пригожина похоронят на Богословском кладбище Петербурга, Валерия Чекалова — на Северном. Что касается Дмитрия Уткина, то это вновь тайна. И в чем ее смысл — гадайте сами.



Могу добавить, что, скорее всего, отпевание Евгения Пригожина пройдет в Иоанновском монастыре на Карповке. Именно этот храм любил погибший герой-мятежник. Но это уже личные знания и субъективное ощущение автора.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

