Оркестр играет «Коль славен». Какие похороны положены Герою России Пригожину

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Место и время похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — основная политическая интрига последних дней. Как и протокол. Будет так, как решат родственники, говорят в Кремле. Но вообще-то для Героев России — а у Пригожина это звание есть — процедура, на которую они имеют право, расписана пошагово.





Список погребальных почестей содержится в указе президента 2007 года № 1495. Они положены нескольким категориям, описанным широкими формулировками — в частности, погибшим при защите Отечества, участникам войны или гражданам, «имевшим особые заслуги перед государством». Но конкретно прописаны Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. В разбившемся бизнес-джете было минимум двое Героев России: сам Пригожин и руководитель ЧВК Дмитрий Уткин.



Сопровождение При погребении Героев Российской Федерации почетный эскорт назначается в составе взвода, роты или соответствующего подразделения. Он несет Государственный флаг страны, а также боевое знамя без чехла, оба — с траурной лентой.



Кроме почетного эскорта назначаются:



почетный караул к гробу;

военный оркестр (если по какой-то причине нет возможности назначить оркестр, ограничиваются сигналистом-барабанщиком);

наряд на погребение в количестве 8 — 10 человек — без оружия и под командой сержанта (старшины).

Для перевозки гроба выделяют автомобиль, а в особых случаях (если таково решение начальника гарнизона) — лафет орудия.



Также назначаются люди, несущие ордена и медали покойного (которых у Евгения Пригожина хватало). Каждый орден — на отдельной подушечке, медали можно группировать.



Крышку гроба укрывают полотнищем Государственного флага Российской Федерации, на нее прикрепляют головной убор. Флаг снимают перед закрытием крышки, сворачивают и передают близким покойного.



Прощание Как говорится в указе, прощание с покойным происходит в траурном зале или помещении, которое определяет начальник гарнизона или командир воинской части. Почетный караул выставляет две пары часовых: одна встает по обе стороны гроба в двух шагах от него у изголовья, другая — в ногах. Пары стоят лицом друг к другу, часовые держат автоматы в положении «на грудь» или карабины в положении «к ноге», принимают строевую стойку. У них траурные повязки на левом рукаве.

Часовых сменяют, но только не во время следования процессии и опускания гроба в могилу. При этом могут выставляться и часовые от воинской части и общественных организаций: они без оружия и головных уборов, с траурными повязками стоят рядом с обычными и сменяются раз в 3–5 минут.



У места выноса гроба почетный эскорт выстраивается в развернутом строю фронтом к выходу, в трех шагах правее — оркестр. Когда начинается вынос, первым идет военнослужащий с портретом покойного, в 2–3 шагах за ним по очереди следуют другие военнослужащие с орденами и медалями, затем несут гроб, после идет почетный караул и лица, сопровождающие покойного.



В момент выноса гроба начальник почетного эскорта командует «смирно» (а если эскорт вооружен карабинами, то «смирно, на кра-ул») и прикладывает руку к головному убору. Строй поворачивает головы в сторону гроба. Оркестр исполняет «Коль славен» (так по уставу, но на практике играют гимн; в случае с «Коль славен» слишком сильны ассоциации с РОА генерала Власова времен Великой Отечественной войны). Военные, которые не в строю, принимают строевую стойку и прикладывают руку к головному убору.



Погребение Процессия движется в том же порядке, крышка гроба — на гробе, но снимается перед прощанием. Оркестр с перерывами исполняет траурную музыку (траурный марш). Часовые следуют по обеим сторонам гроба, а если его везут на автомобиле — «в положении сидя держат карабины между колен».

Иногда, опять же по указанию начальника гарнизона, на подходе к месту погребения по обе стороны пути могут выстраивать воинские подразделения в пешем строю.



У могилы военный оркестр прекращает игру, а почетный эскорт и военный оркестр выстраиваются, «как позволяет место, фронтом к могиле». Несущие венки и награды покойного останавливаются у могилы.



«Перед опусканием гроба с телом покойного в могилу открывается траурный митинг», — говорит устав. После его окончания оркестр исполняет траурную музыку. Гроб опускают, склоняют Государственный флаг России, почетный эскорт отдает те же почести, что и при выносе гроба. Назначенное подразделение производит салют тремя залпами холостыми патронами; «в отдельных случаях по особому указанию может производиться артиллерийский салют».

С первым же залпом оркестр вновь начинает играть, после этого снимают часовых.



Награды и документы к ним передают наследникам для хранения или — с их согласия — государственным музеям. Если наследников нет, все это подлежит возврату государству.



Золотую звезду Героя России Евгений Пригожин получил 20 июня 2022 года. Несмотря на мятеж 23–24 июня, никто у него это звание не отзывал, и даже после всех событий он, к примеру, значился на соответствующем стенде парка «Патриот».Так что формальное право на похороны с почестями он тоже сохранил. В этом сценарии, впрочем, надо учитывать более чем напряженные отношения между Пригожиным и руководством Минобороны, которые и легли в основание мятежа и похода колонны ЧВК «Вагнер» к Москве; в процессе ее бойцы сбили военный самолет ВС РФ с находившимися там военнослужащими.



Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о похоронах Пригожина будет зависеть в первую очередь от позиции его родственников. Именно они могут затребовать военных похорон. В военной комендатуре Петербурга, которая в этом случае должна заниматься их организацией, с «Фонтанкой» говорить отказались. По информации «Фонтанки», никаких подготовительных мероприятий — назначения роты почетного караула, военного оркестра или эскорта — пока не ведется.

