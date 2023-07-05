«Фонтанка» узнала, когда Евгений Пригожин стал Героем России

Глава ЧВК «Вагнер», он же глава неудавшегося мятежа Евгений Пригожин, в последний год не раз появлялся на публике с тремя звездами героя — Героя ЛНР, Героя ДНР и Героя России. Информация о присвоении ему звания Героя Российской Федерации появилась летом прошлого года, но не публиковалась официально.



«Фонтанка» точно знает, когда это звание было присвоено главе «Вагнера» — 20 июня 2022 года. Эта дата указана в грамоте о присвоении звания Героя России, которую обнаружили оперативники в доме Пригожина 25 июня. Посмотрите, как золотая медаль смотрится на кителе хозяина дома вместе с другими орденами и медалями из его коллекции.

