«Фонтанка» узнала, когда Евгений Пригожин стал Героем России

Глава ЧВК «Вагнер», он же глава неудавшегося мятежа Евгений Пригожин, в последний год не раз появлялся на публике с тремя звездами героя — Героя ЛНР, Героя ДНР и Героя России. Информация о присвоении ему звания Героя Российской Федерации появилась летом прошлого года, но не публиковалась официально.
«Фонтанка» точно знает, когда это звание было присвоено главе «Вагнера» — 20 июня 2022 года. Эта дата указана в грамоте о присвоении звания Героя России, которую обнаружили оперативники в доме Пригожина 25 июня. Посмотрите, как золотая медаль смотрится на кителе хозяина дома вместе с другими орденами и медалями из его коллекции.
Стены дома украшают многочисленные грамоты и сертификаты к наградам, среди которых постановление губернатора Александра Беглова о награждении за заслуги перед Петербургом.
Среди других любопытных деталей интерьера особняка в коттеджном поселке «Северный Версаль» в Петербурге — огромная кувалда «на случай важных переговоров».
Еще одна деталь, кроме роскошных интерьеров, денег, золота, оружия, удивившая посетителей особняка, — фото с отрезанными головами.
Обнаружили силовики в особняке и медкабинет — явное наследие времен эпидемии ковида. Представленные тут аппараты используются в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Слева — стойка с шприцевыми дозаторами (шприцами-перфузорами), их назначение — длительное введение лекарственных веществ или питательных смесей в автоматическом режиме. Справа — аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких), необходимый, когда системы дыхания и кровообращения работать самостоятельно не могут по разным причинам. В центре — оксиконцентратор, или кислородный концентратор — аппарат, с помощью которого человек с дыхательной недостаточностью получает кислород — в ковидные времена их использовали и в больницах, но чаще это прибор для домашнего применения. Можно увидеть и реанимационную функциональную кровать.