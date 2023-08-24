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    Крушение самолета Пригожина

    «У него были серьезные ошибки». Полное заявление Путина о гибели Евгения Пригожина

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    Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших на борту Embraer-135 в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным — именно он первый в своем докладе упомянул об авиакатастрофе в Тверской области. В бизнесджете, судя по спискам пассажиров, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    «Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Действительно, если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине — мы об этом помним, знаем и не забудем.

    Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные, и добивался результатов нужных: и для себя, и когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Он работал не только у нас в стране, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными камнями и металлами.

    Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами, но что точно совершенно [известно] — мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета — они уже начали предварительное расследование этого происшествия и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы: и технические экспертизы и генетические», — заявил Владимир Путин.

    «Уверен, специалисты разберутся во всем. Это важно для нас», — ответил Денис Пушилин.

    23 августа частный бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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    Евгений ПригожинКрушение бизнес-джета
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    Комментарии 20

    Ганс-Дитрих Геншер24 Авг 2023 в 20:05
    Именно в районе шасси произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор. Из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушёл в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. Без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным.

    ️СМИ стало известно, что в деле о подрыве самолета Пригожина якобы появился первый подозреваемый. Это личный пилот Пригожина и бывший учредитель "МНТ Аэро" (владелец разбившегося джета) Артем Степанов. Правоохранительные органы не могут его найти. Он имел доступ к самолету. А перед ЧП уехал Камчатку. Единственное, что смог сообщить его родной брат, это то, что Артем якобы третий день в походе и без связи. Степанова активно разыскивают правоохранительные органы, возможно, его уже нет в РФ. Как-то так
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