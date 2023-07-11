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    Евгений Пригожин остался в парке «Патриот» Министерства обороны. Директору нечего добавить

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    Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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    В московском парке Минобороны «Патриот» о главе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине всё еще можно прочитать на стенде с Героями России. На это обратил внимание один из посетителей парка.

    Никаких формальных оснований убирать портрет Пригожина из экспозиции действительно нет. Однако на фоне явной интонации телесюжетов о «предательстве» и военном мятеже «Фонтанка» решила уточнить у парка его позицию.

    Директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов давать развернутый комментарий не стал. «То, что официально есть, оно есть. Я что могу вам сказать?» — сказал он в разговоре с «Фонтанкой». Вопрос, значит ли это, что убирать Пригожина причин нет, поскольку звания Героя России его не лишали, он переадресовал в Министерство обороны.

    Приказ о создании военно-патриотического парка «Патриот» в октябре 2014 года подписал министр обороны России Сергей Шойгу. Именно в его адрес звучали основные претензии со стороны Пригожина в последний год, и особенно 23 и 24 июня, когда отряды ЧВК «Вагнер» шли к Москве.

    После неудавшегося мятежа, который глава ЧВК назвал «маршем справедливости», Евгения Пригожина не один день ругали на телевидении. «Фонтанка» писала об основных тезисах: Пригожин зазнался, «вагнерами» воспользовались, шансов дойти до Москвы у «мятежников» не было, а нация еще крепче сплотилась вокруг президента.

    Тем не менее уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа было прекращено. Уже 10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин виделся с Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа. Встреча, по его словам, длилась около трех часов и участие в ней принимали также командиры отрядов ЧВК.

    К моменту, когда об этой встрече сообщил Песков, уже было известно, что Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 24 июня 10 миллиардов рублей и арсенал, в том числе пистолет от министра обороны Шойгу.

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    Во время обысков в доме Пригожина оперативники увидели пиджак с внушительным количеством орденов и медалей, которые заинтересовали многих. О том, какие именно госнаграды есть у главы ЧВК, подробно рассказывала «Фонтанка». В эти же дни стало известно, что Героем России Евгений Пригожин стал 20 июня 2022 года. Эта дата была указана в грамоте о присвоении звания, которую тоже нашли в ходе обысков.

    Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

    24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Вечером 24 июня Дмитрий Песков и Александр Лукашенко говорили о том, что глава Беларуси убедил Пригожина развернуть бойцов «Вагнера». Одним из условий соглашения было то, что Евгений Пригожин «уйдет в Беларусь». По словам Лукашенко, 27 июня Пригожин прибыл в республику. 6 июля президент Лукашенко заявил, что на территории Беларуси Пригожина нет. В тот же день Песков сообщил, что в Кремле не следят за перемещениями бизнесмена.

    Ранее «Фонтанка» писала, что мужчина, похожий на Пригожина, замечен в офисе на Васильевском острове в Петербурге. За последние дни главе ЧВК вернули изъятые в ходе обысков 24 июня 10 миллиардов рублей и арсенал, в том числе пистолет от министра обороны Шойгу.

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