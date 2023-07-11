Евгений Пригожин остался в парке «Патриот» Министерства обороны. Директору нечего добавить

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться





В московском парке Минобороны «Патриот» о главе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине всё еще можно прочитать на стенде с Героями России. На это обратил внимание один из посетителей парка.

Никаких формальных оснований убирать портрет Пригожина из экспозиции действительно нет. Однако на фоне явной интонации телесюжетов о «предательстве» и военном мятеже «Фонтанка» решила уточнить у парка его позицию.

Директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов давать развернутый комментарий не стал. «То, что официально есть, оно есть. Я что могу вам сказать?» — сказал он в разговоре с «Фонтанкой». Вопрос, значит ли это, что убирать Пригожина причин нет, поскольку звания Героя России его не лишали, он переадресовал в Министерство обороны.

Приказ о создании военно-патриотического парка «Патриот» в октябре 2014 года подписал министр обороны России Сергей Шойгу. Именно в его адрес звучали основные претензии со стороны Пригожина в последний год, и особенно 23 и 24 июня, когда отряды ЧВК «Вагнер» шли к Москве. После неудавшегося мятежа, который глава ЧВК назвал «маршем справедливости», Евгения Пригожина не один день ругали на телевидении. «Фонтанка» писала об основных тезисах: Пригожин зазнался, «вагнерами» воспользовались, шансов дойти до Москвы у «мятежников» не было, а нация еще крепче сплотилась вокруг президента.

Тем не менее уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа было прекращено. Уже 10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин виделся с Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа. Встреча, по его словам, длилась около трех часов и участие в ней принимали также командиры отрядов ЧВК.



К моменту, когда об этой встрече сообщил Песков, уже было известно, что Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 24 июня 10 миллиардов рублей и арсенал, в том числе пистолет от министра обороны Шойгу.



Во время обысков в доме Пригожина оперативники увидели пиджак с внушительным количеством орденов и медалей, которые заинтересовали многих. О том, какие именно госнаграды есть у главы ЧВК, подробно рассказывала «Фонтанка». В эти же дни стало известно, что Героем России Евгений Пригожин стал 20 июня 2022 года. Эта дата была указана в грамоте о присвоении звания, которую тоже нашли в ходе обысков.

