«Снесло крышу». Как российское телевидение спустя неделю говорит о мятеже Пригожина

Фото: кадр из передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» Поделиться Поделиться





Мятеж 23–24 июня оказался для российских телевизионщиков делом на одну трубку. Уже к итоговым передачам уходящей недели они сформулировали три версии: «когнитивные операции» Запада в отношении Евгения Пригожина, посттравматический синдром бойцов ЧВК «Вагнер», ну и деньги, конечно.



Судя по итоговым выпускам аналитических телепередач, главным событием прошедшей недели стал визит Владимира Путина в Дербент. Где российского президента встретили, как рок-звезду, и одна девочка сумела добиться фотографии с ним, а другая — не сумела и горько плакала на камеру. Рассуждения о мятеже Пригожина шли вторым номером после этих новостей. При этом ни в одной передаче не то что не цитировали его «голосовые» и видеоролики, но даже фото не показывали. Лицо основателя ЧВК «Вагнер» в плотно надвинутой на лоб каске мелькнуло в эфире лишь единожды, в утреннем выпуске программы «60 секунд». Да и то лишь потому, что в эфир пустили фрагмент передачи зарубежного телеканала, где изображение предпринимателя было выведено фоном.



В его голосе была эйфория Телеведущая Ирада Зейналова начала свою итоговую программу на НТВ с краткого, но доходчивого перечисления причин, почему со «смутой» в России разобрались всего за сутки, не то что в некоторых бывших советских республиках. Вот слагаемые успеха: есть опыт ответа на угрозы; понимание сложности момента сплотило всех вокруг власти; «та стабильность, которую гарантировал всем и символизирует для всех Путин, стала осознанным выбором уже зрелого общества».

«Тест на единство оказался пройденным», — резюмировала ведущая, после чего в эфир пошел первый сюжет. — В Дербенте Путина встречает не просто переполненная площадь, а почти людская река». Ведущая объясняет, почему на самом деле этот визит важен: Надо «построить цепочку» от приезда Путина в 1999-м в Дагестан в разгар вторжения арабских наемников Басаева и Хаттаба — и до сегодняшний событий. Во время которых организаторы кризиса не получили той поддержки, на которую, очевидно, рассчитывали.



После видеоцитат из двух выступлений Путина и одного выступления Лукашенко телезрителям предлагается найти ответ на вопрос: была ли рука Запада в том, что произошло? Да, западные политики один за других выступили с заявлениями, что они тут ни при чем, но в их высказываниях были неприкрытые ожидания «продолжения спектакля». Оказывается, что международная политика тесно связана с психологией. Точнее, с ее темной стороной.

Ирада Зейналова отмечает, что Лукашенко, пересказывая свои переговоры с Пригожиным в момент кризиса, несколько раз осознанно или нет повторяет: «В его голосе была эйфория». То есть, обращает внимание на психологическое состояние собеседника. «Почему это важно? Потому что есть такое понятие — когнитивные операции, которые можно проводить, даже не влияя на объект напрямую, — сообщает Ирада Зейналова. — Достаточно создавать условия для того, чтобы он был готов совершить предполагаемые шаги. Нужен только серьезный раздражитель, триггер, который заставит действовать». Посыл очевиден — российского предпринимателя сбили с панталыку иностранные СМИ.



«То есть вполне возможно, что постоянное повторение во всей западной прессе тезиса: «Мы знаем, кто серьезно влияет на ход конфликте на Украине, мы уверены, что весь глобальный кризис зависит от его решений» и создали ощущение эйфории и значимости, — сказала Зейналова. — И для этого не надо даже внедрять кого-то. Достаточно просто повторять, и повторять долго, играя на тщеславии».

Виновники мятежа «Вагнера» называются с географической точностью. Это британцы, потому что именно они — «мастера когнитивных операций». А еще они терпеливые и «операции» у них долгие.



Макрон, звони Лукашенко Владимир Соловьев в телепередаче «Воскресный вечер» на канале «Россия 1» рассказал, как искал ответ на тот же вопрос в зоне боевых действий.

Соловьев подчеркнул, что после трудной прошедшей недели ему было важно побывать на линии фронта, чтобы узнать, что думают люди, находящиеся на передовой. «Благословили, помогли и организовали» эту поездку в Минобороны. Соловьев встретился с бойцами ОБТФ «Каскад», которым командует министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий.



— Я спрашиваю и у Дикого, и у Неуда: «Вот, когда мятеж бы, каковы были ваши действия?», — пересказал свое общение с бойцами Соловьев. — Они говорят: «Ну, мы сразу связались с командирами, спросили. Было сказано: Мы присягу давали, мы родину защищаем, наша задача — фронт держать. Поэтому никаких движений, колебаний». Говорю: «А как вообще отношение?» Они: «Может, у них посттравматический синдром. Как раз они месяц, как вышли, «вагнера». Потому что так нельзя. Нам бы здесь сейчас они пригодились. У нас каждый штык на счету».



Затем Владимир Соловьев проводит параллели между неслучившейся смутой в России и горящими пятую ночь французскими городами: «Посмотрите, одного выступления верховного главнокомандующего с утра в субботу, а дальше серьезной дипломатической работы хватило, чтобы вооруженный мятеж в зародыше был утихомирен без большой крови и без боестолкновений». Во Франции тем временем после убийства подростка полицейским страна «встает на уши», тысячи человек арестованы, а семья мэра одного из городов подвергается нападению.



— Макрон, не забудь попытаться позвонить Лукашенко, — сардонически ухмыляясь, говорит Соловьев. — Может, Лукашенко сумеет договориться с восставшими, чтобы твою французскую задницу не сильно мылили восставшие. Они ж тебя ненавидят. Твое слово не значит ничего для французского народа. А вот слово нашего президента значимо. И для армии, и для людей. Потому что нашего президента наш народ избирал. И нашего президента наш народ уважает и любит.

Мазепа и миллиарды Дмитрий Киселев начал свой выпуск «Вестей недели» практически со слогана: «Сплоченность России — факт, страна выходит из испытаний окрепшей».



При этом Киселев оказался чуть ли не единственным телеведущим, который спустя неделю назвал «марш на Москву» «предательством»: «С одной стороны явное предательство, с другой — полное единство народа, всех ветвей и уровней власти, 00:03:05 сплочение вокруг президента России. — сказал Дмитрий Киселев. — Страна предстала монолитом, поддержав лидера. Получив столь острый опыт, страна вышла из него более окрепшей. Мы все, образно говоря, получили прививку от подобных авантюр, поняв, чего они стоят и чем кончаются. Безусловный герой здесь — президент».



И, да, коллективный Запад очень ждал краха России. «А вот обломились!» — резюмировал телеведущий.

«Как ни странно, некоторые думают, что поход Пригожина на Москву постановочный. Мол, для чего-то был нужен такой театр, — сказал ведущий. — Но нет. Пошли по-настоящему. И случившееся — факт реального государственного и человеческого предательства… У Пригожина снесло крышу от больших денег, ощущения вседозволенности. Что возникло еще давно, со времен операции в Сирии и Африке, а укрепилось после взятия Соледара и Артемовска. Ему показалось, что он может противопоставить себя и Министерству обороны, и самому государству, и президенту. Хотя никто не спорит, что бойцы «Вагнера» сражались героически на всех этих фронтах».



Дмитрий Киселев подчеркнул, что Пригожин предал «вагнеровцев». И перечислил примеры самых известных исторических мятежников и предателей: Емельяна Пугачева, гетмана Мазепы и генерала Власова. Подчеркивая, где и как они умерли: обезглавлен на Болотной площади в Москве, заеден вшами в Бендерах, повешен во дворе Бутырской тюрьмы.



«Евгений Пригожин тоже развернул орудия и двинул свои части в обратном направлении от фронта. Помилован президентом, дабы избежать большого кровопролития», — объяснил разницу Киселев.

Обращение Путина в субботу утром слушали, по словам ведущего, и бойцы «Вагнера». «Услышав президента, они поняли, что Пригожин использует их втемную, тут же вышли и разминировали периметр», — отметил Дмитрий Киселев.

А затем разложил по полочкам мотивы основателя ЧВК «Вагнер» — дело было не только в отказе Минобороны продлять многомиллиардный контракт с пригожинским «Конкордом» на пищевое довольствие, но и в том, что бойцов ЧВК обязали подписать контракты с Минобороны: «Но чтобы в целом понять масштаб амбиций и интересов достаточно назвать две цифры, — сказал Киселев. — Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это почти триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций».



А еще Киселев отметил, что с пиаром у Пригожина дела обстояли настолько хорошо, что многие были уверены, что «Вагнер» — «самое эффективное на фронте, что есть у России». «Не умаляя ничьих заслуг, следует помнить, что почти полумиллионный город Мариуполь со всеми подземными заводскими уровнями, которые защищали высокомотивированные, хорошо обученные вооруженные боевики…, был взят подразделениями Минобороны, был взят за 70 с небольшим дней, — напомнил Киселев. — А Артемовск с первоначальным населением в десять раз меньше Вагнер штурмовал 225 дней. Есть разница?».



Также Киселев подчеркнул, что президент и «все причастные структуры» в ночь с пятницы на субботу «не прилегли ни на минуту» не просто так: было создано три линии обороны на пути Вагнера в Москве. Одна из них — по реке Ока, «пройти их у Пригожина не было никаких шансов».



И вот кульминация объяснения, «что это было»:



— Марш остановился. Мятежник запросил разговор с президентом. Путин с предателем говорить отказался. В этот момент инициативу проявил лидер Белоруссии Лукашенко. По согласованию с Путиным, он пытался дозваниваться до Пригожина, но тот отвечать на звонки Лукашенко не хотел. Тогда в воздух поднялась штурмовая и фронтовая авиация и стала наносить предупредительные бомбовые удары, пока не по колонне, а рядом. Типа: алло, Евгений Викторович, возьмите трубочку, пожалуйста. Так Лукашенко и дозвонился.

После чего уголовное дело о вооруженном мятеже, которое к тому времени уже было заведено, прекратили, чтобы «избежать большой крови».

«На будущее индульгенция, понятно, не распространяется. Вести себя придется прилично, — резюмировал Дмитрий Киселев. — От права участия в СВО Пригожин отстранен».



У меня сразу возникает образ Иуды В передаче «Время покажет» «марш» Пригожина обсуждали в последний раз 29 июня. Обсуждение началось с цитаты главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что Пригожин не стал подписывать контракт с Минобороны, после чего ему сообщили, что в таком случае ЧВК не будет принимать участие в СВО и получать финансирование и материальные средства: «Первое — это деньги, второе — это глупые и непомерные амбиции, а третье — это возбужденное состояние. Вкупе все это вылилось в попытку госизмены и обман своих боевых товарищей», — подытожили в студии.

Гости соглашались, вспоминали слова президента о восьми десятках миллиардов, выделенных «Вагнеру» только за последний год (На тот момент еще не было известно, что у Дмитрия Киселева есть информация о 850 млрд) и рассказывали о штурмовиках, которые отказывались принимать участие в мятеже.



Упирали на то, что «политика — это концентрированная экономика, и именно здесь корень мятежа.



«Мы слышали заявление про несправедливость, про предательство, про то, что только якобы настоящие патриоты могут исправить ситуацию, — говорил член Общественной палаты РФ Никита Данюк. — А оказывается — деньги, оказывается — эти десятки миллиардов, которые государство давало и вкладывало в ЧВК «Вагнер», оказывается — нежелание становиться под единоначальную структуру. И конечно, это те самые амбиции, та самая психологическая неустойчивость».

Дошло до евангельских аналогий: «Любой человек, который может даже по праву, объективно и справедливо строить из себя в хорошем смысле героя, образ свой позиционировать как героический, оказывается, в какой-то момент предает. И здесь даже не нужно быть большим специалистом. У меня сразу возникает образ Иуды». С другими персонажами этого библейского сюжета, к слову, параллелей не проводили.



Депутат Госдумы Артем Бичаев особенно похвалил Картаполова за акцент на личных амбициях конкретного человека. 7.20 — 7.34 «Очень важно разделить и поддержать тех ребят, которые и не знали зачастую, куда их ведут. Не знали о приказах, не имели средств связи и вообще просто шли на марше, выполняли приказы, как настоящие военнослужащие», — заявил он. Ведущий подтверждал, что речь идет об одних из лучших штурмовиков в мире, подчеркивая, правда, что они, в большинстве своем, не очень представляли себе, что последует за их маршем.



А политолог Владимир Сергиенко отметил, что идеологической составляющей у мятежа не было: «Претензии по идеологии, по философии, претензии к Родине, претензии к руководству — они все отпали. А значит, разрушился миф западной инициативы разрушить Россию изнутри. Это больше, чем стрессоустойчивость, это проверили общество на незыблемость».



Таким образом канва событий 23–24 июня для истории определена: Пригожин зазнался, «вагнерами» воспользовались, шансов дойти до Москвы у «мятежников» не было, а нация еще крепче сплотилась вокруг президента. Ну а Лукашенко «дозвонился» только при поддержке с воздуха, так что шутки про «картофельный спас» можно считать больше не актуальными. Канон оформлен.



Глубине анализа удивлялись Венера Галеева, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

