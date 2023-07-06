«Нет возможности и желания»: В Кремле не следят за перемещениями Пригожина

Кремль не имеет возможности и желания следить за перемещениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил 6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом условием прекращения военного мятежа по-прежнему остается уход Пригожина в Беларусь, уточнили в Кремле.



«Мы не следим за его (имеется в виду Евгений Пригожин. — Прим. ред.) перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания этого делать», — заявил Дмитрий Песков (цитата по Интерфаксу).



6 июля президент Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси Пригожина нет. По его словам, бойцы «Вагнера» находятся в постоянных лагерях, куда они были выведены из Бахмута до начала военного мятежа. По словам Лукашенко, Пригожин находится в Санкт-Петербурге или Москве, но точно не в Беларуси.

