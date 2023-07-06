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    «Нет возможности и желания»: В Кремле не следят за перемещениями Пригожина

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    Кремль не имеет возможности и желания следить за перемещениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил 6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом условием прекращения военного мятежа по-прежнему остается уход Пригожина в Беларусь, уточнили в Кремле.

    «Мы не следим за его (имеется в виду Евгений Пригожин. — Прим. ред.) перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания этого делать», — заявил Дмитрий Песков (цитата по Интерфаксу).

    6 июля президент Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси Пригожина нет. По его словам, бойцы «Вагнера» находятся в постоянных лагерях, куда они были выведены из Бахмута до начала военного мятежа. По словам Лукашенко, Пригожин находится в Санкт-Петербурге или Москве, но точно не в Беларуси.

    Ранее «Фонтанка» писала, что мужчина, похожий на Пригожина, замечен в офисе на Васильевском острове. То, что это мог быть настоящий глава «Вагнера», косвенно подтверждают данные передвижения самолетов, которые связывают с бизнесменом.

    Вечером 24 июня Дмитрий Песков и Александр Лукашенко говорили о том, что глава Беларуси убедил Пригожина развернуть вооруженных бойцов «Вагнера», которые шли с юга России в сторону Москвы. Одним из условий соглашения было то, что Евгений Пригожин «уйдет в Беларусь». По словам Лукашенко, 27 июня Пригожин прибыл в республику.

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