«Была высшая цель». Кремль объяснил, о чем договорился с Пригожиным

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он «уйдёт в Белоруссию». Бойцы ЧВК «Вагнер», которые изначально не участвовали в «походе», смогут подписать контракт с министерством обороны. Вечером 24 июня с официальным комментарием о происходящем выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Рассказываем главное.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко знаком с Евгением Пригожиным 20 лет. По словам Дмитрия Пескова, о том, что Лукашенко окажет посреднические усилия в урегулировании ситуации главы государств договорились в ходе утреннего телефонного разговора.

Песков добавил, что, согласно договоренности , бойцы «Вагнера» вернутся в лагеря, некоторые (те, кто не участвовал в событиях 24 июня) смогут подписать контракт с министерством обороны РФ, а сам Пригожин сможет удалиться в Белоруссию. В качестве гарантий последнего дано «слово президента России».

«Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия — разрешить ситуацию без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности», — заявил пресс-секретарь президента России.

Бойцов «Вагнера», которые принимали участие в субботних событиях, обещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте».



«Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина (цитата по ТАСС).



Представитель Кремля отметил, что Москва высоко ценит участие Лукашенко, а вечерний разговор глав двух государств, в ходе которого договоренности и были зафиксированы, «был весьма продолжительный, откровенный, теплый и очень конструктивный».

