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    «Была высшая цель». Кремль объяснил, о чем договорился с Пригожиным

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    Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ
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    Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он «уйдёт в Белоруссию». Бойцы ЧВК «Вагнер», которые изначально не участвовали в «походе», смогут подписать контракт с министерством обороны. Вечером 24 июня с официальным комментарием о происходящем выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Рассказываем главное.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко знаком с Евгением Пригожиным 20 лет. По словам Дмитрия Пескова, о том, что Лукашенко окажет посреднические усилия в урегулировании ситуации главы государств договорились в ходе утреннего телефонного разговора.

    «Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия — разрешить ситуацию без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности», — заявил пресс-секретарь президента России.

    Песков добавил, что, согласно договоренности, бойцы «Вагнера» вернутся в лагеря, некоторые (те, кто не участвовал в событиях 24 июня) смогут подписать контракт с министерством обороны РФ, а сам Пригожин сможет удалиться в Белоруссию. В качестве гарантий последнего дано «слово президента России».

    Бойцов «Вагнера», которые принимали участие в субботних событиях, обещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте».

    «Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина (цитата по ТАСС).

    Представитель Кремля отметил, что Москва высоко ценит участие Лукашенко, а вечерний разговор глав двух государств, в ходе которого договоренности и были зафиксированы, «был весьма продолжительный, откровенный, теплый и очень конструктивный».

    Кадровые вопросы Минобороны в ходе переговорного процесса между президентом Белоруссии и главой ЧВК «Вагнер» не обсуждались. «Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетенцию верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией РФ, поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов», — подчеркнул Песков.

    Песков добавил, что произошедшее никак не повлияет на ход боевых действий. «Ни в коем случае. СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление вооруженных сил Украины. И операция будет продолжаться», — заявил пресс-секретарь президента России (цитата по РИА Новости).

    Что касается возможных потерь военнослужащих Минобороны 24 июня, Песков переадресовал вопрос: «Я традиционно на такие вопросы отвечать не имею право. Прошу вас адресовать эти вопросы в Министерство обороны» (цитата по РИА Новости).

    Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

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