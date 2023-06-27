Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Белоруссии

Евгений Пригожин прибыл в Белоруссию и получил гарантии безопасности, которые ему предоставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает 27 июня «БЕЛТА».
По данным сервиса Flightradar24, бизнес-джет Embraer Legacy 600 с номером RA-02795, который связывают с Пригожиным, приземлился под Минском во вторник утром.
«Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси», — сказал Лукашенко и добавил, что Пригожин может «какое-то время перекантоваться и прочее» в республике, но «за счет вагнеровцев».
Он также привел слова министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, который заявил, что такое подразделение «ему бы в армии не помешало».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина смогут продолжить службу в России или уехать в Белоруссию, если захотят. Также в Кремле гарантировали, что уйти туда сможет сам Пригожин.
Как Александр Лукашенко договаривался с Пригожиным в день вооруженного мятежа, читайте здесь.