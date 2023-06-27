Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Белоруссии

Евгений Пригожин прибыл в Белоруссию и получил гарантии безопасности, которые ему предоставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает 27 июня «БЕЛТА».



По данным сервиса Flightradar24, бизнес-джет Embraer Legacy 600 с номером RA-02795, который связывают с Пригожиным, приземлился под Минском во вторник утром.



«Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси», — сказал Лукашенко и добавил, что Пригожин может «какое-то время перекантоваться и прочее» в республике, но «за счет вагнеровцев».

