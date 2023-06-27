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    Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Белоруссии

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    Евгений Пригожин прибыл в Белоруссию и получил гарантии безопасности, которые ему предоставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает 27 июня «БЕЛТА».

    По данным сервиса Flightradar24, бизнес-джет Embraer Legacy 600 с номером RA-02795, который связывают с Пригожиным, приземлился под Минском во вторник утром.

    «Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси», — сказал Лукашенко и добавил, что Пригожин может «какое-то время перекантоваться и прочее» в республике, но «за счет вагнеровцев».

    Он также привел слова министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, который заявил, что такое подразделение «ему бы в армии не помешало».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина смогут продолжить службу в России или уехать в Белоруссию, если захотят. Также в Кремле гарантировали, что уйти туда сможет сам Пригожин.

    Как Александр Лукашенко договаривался с Пригожиным в день вооруженного мятежа, читайте здесь.

    ФСБ 23 июня возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы имевшем место обстреле тыловых позиций ЧВК. К утру 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров убедил Пригожина развернуться. В Кремле пообещали, что уголовное дело в отношении бизнесмена будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию». 27 июня Федеральная служба безопасности России объявила о прекращении дела о вооруженном мятеже.

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