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    Песков: гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, это слово президента

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    Пригожин сможет «уйти в Белоруссию», поскольку на это есть гарантия Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вечером 24 июня.

    «Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — сказал Песков.

    Напомним, по его словам, уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа будет прекращено, и бизнесмен «уйдёт в Белоруссию». Чем он там будет заниматься, Песков не уточнил.

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    Евгений ПригожинЧВК ВагнерПесковДмитрий Песков
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