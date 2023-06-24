Песков: гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, это слово президента

Пригожин сможет «уйти в Белоруссию», поскольку на это есть гарантия Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вечером 24 июня.

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — сказал Песков.

Напомним, по его словам, уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа будет прекращено, и бизнесмен «уйдёт в Белоруссию». Чем он там будет заниматься, Песков не уточнил.