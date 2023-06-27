Бизнес-джет, который связывают с Пригожиным, сел на военном аэродроме в Белоруссии

К раннему утру 24 июня, напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа, часть бойцов двинулась в сторону Москвы. ФСБ к тому моменту возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. Вечером 24 июня стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию». Бойцов ЧВК, участвовавших в «походе», пообещали не преследовать, а тем, кто отказался от марша, анонсировали возможность контрактов с Минобороны. 27 июня выяснилось, что Пригожин остается под следствием по делу о мятеже.



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