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    Бизнес-джет, который связывают с Пригожиным, сел на военном аэродроме в Белоруссии

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    Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с номером RA-02795, который связывают с Евгением Пригожиным, приземлился под Минском. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

    Фото: Flightradar24
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    Посадка произошла около 7:40 — судя по всему, на военном аэродроме Мачулищи южнее Минска. Летел самолет из Ростова-на-Дону.

    С 2019 года этот борт находится под американскими санкциями якобы из-за связи с Евгением Пригожиным. После этого лайнер сменил регистрационный номер с M-SAAN на RA-02795. Сам Пригожин, как писали СМИ, заявлял, что никакого отношения к лайнеру не имеет: «Насколько я знаю, он свободно сдается в аренду».

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина смогут продолжить службу в России или уехать в Белоруссию, если захотят. Также в Кремле гарантировали, что уйти туда сможет сам Пригожин.

    Фото: Flightradar24

    К раннему утру 24 июня, напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа, часть бойцов двинулась в сторону Москвы. ФСБ к тому моменту возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. Вечером 24 июня стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию». Бойцов ЧВК, участвовавших в «походе», пообещали не преследовать, а тем, кто отказался от марша, анонсировали возможность контрактов с Минобороны. 27 июня выяснилось, что Пригожин остается под следствием по делу о мятеже.

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    Комментарии 11

    Гость27 Июн 2023 в 11:06
    Чище воздух
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