Бизнес-джет, который связывают с Пригожиным, сел на военном аэродроме в Белоруссии

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с номером RA-02795, который связывают с Евгением Пригожиным, приземлился под Минском. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Посадка произошла около 7:40 — судя по всему, на военном аэродроме Мачулищи южнее Минска. Летел самолет из Ростова-на-Дону.
С 2019 года этот борт находится под американскими санкциями якобы из-за связи с Евгением Пригожиным. После этого лайнер сменил регистрационный номер с M-SAAN на RA-02795. Сам Пригожин, как писали СМИ, заявлял, что никакого отношения к лайнеру не имеет: «Насколько я знаю, он свободно сдается в аренду».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа Пригожина смогут продолжить службу в России или уехать в Белоруссию, если захотят. Также в Кремле гарантировали, что уйти туда сможет сам Пригожин.