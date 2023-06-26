Путин: кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию, обещание будет исполнено

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем поручении, которое заключалось в том, что необходимо избежать большой крови после начала военного мятежа Евгения Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер». Его слова в понедельник, 26 июня, опубликовала пресс-служба Кремля.

Как отметил глава государства, потребовалось время, чтобы дать возможность «одуматься тем, кто совершил ошибку».



Путин заявил, что все желающие смогут продолжить службу в России, заключив контракт с Минобороны и другими силовыми ведомствами. Однако «кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию».

