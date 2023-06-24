ЧВК «Вагнер» покидает штаб ЮВО. К танку у цирка — особый интерес

«Территорию покинули четыре пикапа ЧВК. Танки и тяжелая техника пока остаются на месте», — передаёт ТАСС.

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают ТАСС и 161.RU .

Издание публикует видео с танком. Отдельным гражданам (предположительно, нетрезвым) удаётся забраться на него. К нему даже приводят детей, чтобы посмотрели.

«Людей здесь стало значительно меньше. Некоторые машины с бойцами ЧВК «Вагнер» уже успели уехать в неизвестном направлении. Часть людей все же есть на площади перед цирком. Какая-то часть вагнеровцев по-прежнему здесь. У ворот цирка по-прежнему стоит заведенный танк, с которым фотографируются люди, но людей тем не менее стало значительно меньше», — передаёт корреспондент издания.



На Буденновском проспекте многолюдно. Ростовчане наблюдают за отъездом военной техники и охотно фотографируются, толпа мешает проезду машин, пишет 161.RU.