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    «Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим». Лукашенко обсудил с министром обороны прибытие ЧВК «Вагнер»

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным обсудили размещение в республике ЧВК «Вагнер», которую согласились принять после попытки вооруженного мятежа в России. Текст беседы 27 июня приводит «БЕЛТА».

    По словам Лукашенко, вокруг ЧВК «много разговоров и болтовни, поскольку люди не понимают, что мы прагматично к этому подходим».

    Белорусский лидер отметил, что бояться бойцов ЧВК не надо, поскольку Минск «держит ухо востро», а командиры штурмовых отрядов обладают необходимым опытом и могут рассказать про тактику наступления и обороны.

    «Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли <...> Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — добавил Лукашенко.

    Ранее Александр Лукашенко во время церемонии по вручению погон высшему офицерскому составу попросил «ни в коем случае не делать из него героя» в связи с ситуацией с попыткой вооруженного мятежа в России.

    Ранее Федеральная служба безопасности России объявила, что дело о вооруженном мятеже прекращено, поскольку его участники «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».

    ФСБ 23 июня возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы имевшем место обстреле тыловых позиций ЧВК. К утру 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров убедил Пригожина развернуться. В Кремле пообещали, что уголовное дело в отношении бизнесмена будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию».

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