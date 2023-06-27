«Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим». Лукашенко обсудил с министром обороны прибытие ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным обсудили размещение в республике ЧВК «Вагнер», которую согласились принять после попытки вооруженного мятежа в России. Текст беседы 27 июня приводит «БЕЛТА».
По словам Лукашенко, вокруг ЧВК «много разговоров и болтовни, поскольку люди не понимают, что мы прагматично к этому подходим».
Белорусский лидер отметил, что бояться бойцов ЧВК не надо, поскольку Минск «держит ухо востро», а командиры штурмовых отрядов обладают необходимым опытом и могут рассказать про тактику наступления и обороны.
«Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли <...> Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — добавил Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко во время церемонии по вручению погон высшему офицерскому составу попросил «ни в коем случае не делать из него героя» в связи с ситуацией с попыткой вооруженного мятежа в России.
Ранее Федеральная служба безопасности России объявила, что дело о вооруженном мятеже прекращено, поскольку его участники «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».