«Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим». Лукашенко обсудил с министром обороны прибытие ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным обсудили размещение в республике ЧВК «Вагнер», которую согласились принять после попытки вооруженного мятежа в России. Текст беседы 27 июня приводит «БЕЛТА».



По словам Лукашенко, вокруг ЧВК «много разговоров и болтовни, поскольку люди не понимают, что мы прагматично к этому подходим».



Белорусский лидер отметил, что бояться бойцов ЧВК не надо, поскольку Минск «держит ухо востро», а командиры штурмовых отрядов обладают необходимым опытом и могут рассказать про тактику наступления и обороны.

