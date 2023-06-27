Лукашенко попросил «не делать из него героя» из-за ситуации с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил «ни в коем случае не делать из него героя» в связи с ситуацией с попыткой вооруженного мятежа в России. Об этом он заявил 27 июня во время церемонии по вручению погон высшему офицерскому составу, передает «Пул Первого».



«Я сказал ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина», — сказал президент Белоруссии. По мнению Лукашенко, «ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось». По его словам, «столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев».

