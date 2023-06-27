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    Лукашенко попросил «не делать из него героя» из-за ситуации с Пригожиным

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил «ни в коем случае не делать из него героя» в связи с ситуацией с попыткой вооруженного мятежа в России. Об этом он заявил 27 июня во время церемонии по вручению погон высшему офицерскому составу, передает «Пул Первого».

    «Я сказал ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина», — сказал президент Белоруссии. По мнению Лукашенко, «ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось». По его словам, «столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев».

    Белорусский лидер также добавил, что его позиция заключается в том, что «если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем».

    Ранее Федеральная служба безопасности России объявила, что дело о вооруженном мятеже прекращено, поскольку его участники «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».

    ФСБ 23 июня возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы имевшем место обстреле тыловых позиций ЧВК. К утру 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров убедил Пригожина развернуться. В Кремле пообещали, что уголовное дело в отношении бизнесмена будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию».

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