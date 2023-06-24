Лукашенко развернул Пригожина? Публикуем полные заявления

«Можно выдохнуть?» – наверняка, подумал каждый, прочитав новости последнего часа. В Минске заявили, что Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным об отводе бойцов ЧВК «Вагнер», которые как заявлялось, шли с юга России к Москве, взяв по пути под контроль ряд объектов в Ростове-на-Дону. По последним данным, дойти успели до Липецкой области, и тут около 20 часов появилось сообщение из Белоруссии:

«Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях.

Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.



Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня Президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации», – заявили в пресс-службе Лукашенко.



В 20:25 появился ответ от Пригожина:



«ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на «марш справедливости». За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов.

