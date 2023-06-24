Уже в Липецкой. Что известно о мятеже ЧВК «Вагнер» на данный момент

Фото: Эрик Романенко / ТАСС Поделиться Поделиться





Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в том, что оно якобы накрыло ракетным ударом тыловые позиции его солдат, и пообещал разобраться с виновными, заявив, что у него 25 тысяч человек в подчинении. Власть назвала это провокацией, в отношении Пригожина возбудили уголовное дело за призывы к мятежу. Уже ночью отряды ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий. Пригожин заявил о намерении двигаться дальше — к Москве.



Передвижения и столкновения К вечеру 24 июня отряды ЧВК движутся в сторону Москвы уже по Липецкой области, губернатор Игорь Артамонов заявил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям.



Перед этим глава Воронежской области, отрицая передвижение колонн по региону, заявил, что там идут оперативно-боевые мероприятия. При этом в самом Воронеже произошел взрыв прямо на парковке у жилого дома, а также загорелась нефтебаза. Вертолет Ми-8 в Воронежской области совершил жесткую посадку.

Часть отрядов ЧВК осталась в Ростове-на-Дону, там сообщалось о взрывах и стрельбе у штаба ЮВО. Судя по кадрам с места, в центре города продолжают гулять местные жители, несмотря на военную технику «Вагнера», иногда происходят стычки, не выходящие за рамки рукопашной. Меры В регионах перекрывают дороги: трассы «Дон», «Урал» и «Крым», а также мост через Оку на Симферопольском шоссе. В некоторых — отменяют автобусные рейсы, по поводу железнодорожных РЖД говорит, что они идут по расписанию.

В четырех регионах введен режим КТО: в Москве, Московской, Воронежской и Ростовской областях. Отменяются массовые мероприятия. В Москве, кроме того, понедельник объявлен нерабочим днем, мэр призвал жителей воздержаться от поездок по городу. При этом нигде по-прежнему не введено военное положение — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости для этого нет.

Ряд регионов, где непосредственно нет отрядов ЧВК, ввели режим повышенной готовности. Полная сводка по тому, как разные субъекты Федерации реагируют на ситуацию, — в материале «Фонтанки». Слова Президент Владимир Путин с утра в экстренном обращении назвал происходящее предательством в то время, как Россия «ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее», и заявил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом». Пригожин в ответ отказался сложить оружие.



После этого в схожих выражениях о предательстве начали высказываться многие главы регионов, включая губернатора Петербурга Александра Беглова. Вице-губернатор по вопросам цифровизации Станислав Казарин подчеркнул, что раньше конфликт Пригожина и Беглова некоторые воспринимали как политическую борьбу, но теперь всё изменилось. Сплотиться вокруг президента призвали депутаты Госдумы и Совета Федерации, представитель МИД Мария Захарова и другие публичные фигуры. Евросоюз назвал всё происходящее внутренним делом России, но МИД всё равно предостерег Запад от использования момента «в русофобских целях».

В иностранных СМИ о событиях в России пишут как о главных мировых новостях, причем в интонации, в которой можно заметить предпочтение стороны Кремля в этом конфликте. Петербург

В Петербурге не отменили «Алые паруса», и вообще, Смольный настаивает, что ситуация в городе спокойная. При этом губернатор провел совещание, насколько можно судить по номерам автомобилей у здания правительства, с представителями силовых структур и администрации президента.

Над городом видят истребители, а на дорогах — технику Росгвардии, но связывают это не с событиями последних суток, а как раз с подготовкой к «Алым парусам» и проведением Военно-морского салона.



С утра в Петербурге идут оперативные мероприятия по адресам, связанным с Пригожиным. Прошел обыск в «ЧВК Вагнер Центре», в отеле «Трезини», а также в ЖК «Северный Версаль». Самая экстравагантная находка ждала в отеле — 4 млрд рублей наличными. Сам Пригожин признал, что имеет прямое отношение к деньгам, и сообщил, что средства предназначались на выдачу заработной платы, «так называемые компенсации "Груз 200" и другие вопросы».

В аэропорту были арестованы самолет и вертолет, которыми обычно пользовался руководитель ЧВК «Вагнер». «Фонтанка» следит за тем, как развиваются события, в режиме онлайн-трансляции.