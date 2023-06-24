Взрыв в Воронеже попал на видео

Взрыв на окраине Воронежа на парковке у ЖК «Озерки» попал на видео.

Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Официальных данных о происшествии ещё нет.



Ранее под Воронежем начался пожар на нефтебазе, произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами. Тушение идёт в штатном режиме, по словам губернатора региона Александра Гусева, прибыл пожарный поезд. Всего на месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по предварительным данным, нет.