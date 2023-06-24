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    Взрыв в Воронеже попал на видео

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    Взрыв на окраине Воронежа на парковке у ЖК «Озерки» попал на видео.

    «Туда упала ракета», — сообщает RT в своем канале.

    Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Официальных данных о происшествии ещё нет.

    Ранее под Воронежем начался пожар на нефтебазе, произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами. Тушение идёт в штатном режиме, по словам губернатора региона Александра Гусева, прибыл пожарный поезд. Всего на месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по предварительным данным, нет.

    Кроме того, Гусев проинформировал об оперативно-боевых мероприятиях, проводимых вооруженными силами России на территории региона в рамках КТО.

    UPD: По данным РИА Новости, в результате взрыва прилетевшего на стоянку боеприпаса на окраине Воронежа повреждены несколько автомобилей.



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    Комментарии 10

    Гость24 Июн 2023 в 16:05
    Колесо взорвалось
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