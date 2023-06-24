Взрыв в Воронеже попал на видео

Взрыв на окраине Воронежа на парковке у ЖК «Озерки» попал на видео.
«Туда упала ракета», — сообщает RT в своем канале.
Есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Официальных данных о происшествии ещё нет.
Ранее под Воронежем начался пожар на нефтебазе, произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами. Тушение идёт в штатном режиме, по словам губернатора региона Александра Гусева, прибыл пожарный поезд. Всего на месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по предварительным данным, нет.
Кроме того, Гусев проинформировал об оперативно-боевых мероприятиях, проводимых вооруженными силами России на территории региона в рамках КТО.
UPD: По данным РИА Новости, в результате взрыва прилетевшего на стоянку боеприпаса на окраине Воронежа повреждены несколько автомобилей.