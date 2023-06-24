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    Губернатор Воронежской области сообщил об «оперативно-боевых» мероприятиях

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    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил 24 июня о работе вооруженных сил России на территории региона в рамках КТО.

    «В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации», — написал он в своем телеграм-канале.

    Чуть ранее глава региона заявлял, что информация о продвижении военной техники по территории Воронежской области — фейк, и пригрозил Роскомнадзором и прокуратурой.

    Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тот обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.



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