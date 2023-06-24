Губернатор Воронежской области сообщил об «оперативно-боевых» мероприятиях

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил 24 июня о работе вооруженных сил России на территории региона в рамках КТО.



«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации», — написал он в своем телеграм-канале.



Чуть ранее глава региона заявлял, что информация о продвижении военной техники по территории Воронежской области — фейк, и пригрозил Роскомнадзором и прокуратурой.

