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    Губернатор Воронежской области опроверг информацию о движении военной техники по региону

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    Глава Воронежской области Александр Гусев опроверг сообщения о продвижении военной техники ЧВК «Вагнер» по территории региона в своем телеграм-канале 24 июня. Губернатор также пригрозил прокуратурой и Роскомнадзором тем, кто публикует в интернете недостоверные данные.

    «За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона», — написал Гусев.

    Глава региона рекомендовал доверять только официальным источникам.

    «Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе», — добавил он.

    Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове. Губернатор региона попросил жителей не выходить из дома без особой надобности.

    ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тот обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться.

    Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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