Губернатор Воронежской области опроверг информацию о движении военной техники по региону

Глава Воронежской области Александр Гусев опроверг сообщения о продвижении военной техники ЧВК «Вагнер» по территории региона в своем телеграм-канале 24 июня. Губернатор также пригрозил прокуратурой и Роскомнадзором тем, кто публикует в интернете недостоверные данные.



«За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона», — написал Гусев.



Глава региона рекомендовал доверять только официальным источникам.



«Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе», — добавил он.

