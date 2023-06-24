В Воронеже загорелась нефтебаза. Пользователи публикуют кадры начала пожара

В Воронеже горит нефтебаза. Об этом говорится в паблике «Воронеж №1» 24 июня. Он же опубликовал видео начала пожара.
Столб черного дыма поднялся над нефтебазой, местные жители сообщают, что горит очень сильно — пожар виден из разных районов города. На различных роликах с места событий виден и слышен вертолет, также присутствуют звуки авиаударов.
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Губернатор Александр Гусев заявил, что в Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе. «На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет», — говорится в Telegram-канале главы региона.
Ранее он заявил, что в регионе проводятся оперативно-боевые мероприятия в рамках КТО.