В Воронеже загорелась нефтебаза. Пользователи публикуют кадры начала пожара

В Воронеже горит нефтебаза. Об этом говорится в паблике «Воронеж №1» 24 июня. Он же опубликовал видео начала пожара.



Столб черного дыма поднялся над нефтебазой, местные жители сообщают, что горит очень сильно — пожар виден из разных районов города. На различных роликах с места событий виден и слышен вертолет, также присутствуют звуки авиаударов.