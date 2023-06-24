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    «Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор». Что говорят российские госдеятели о мятеже Пригожина?

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    Российские государственные деятели заявили о поддержке действий президента РФ Владимира Путина. Глава государства в субботу, 24 июня, выступил с обращением к россиянам, в котором призвал к единству и заявил об измене и преступной авантюре. Всего выступление заняло около пяти минут. Полный текст заявления президента читайте здесь.

    Председатель Госдумы Вячеслав заявил, что депутаты поддерживают Путина.

    «Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного главнокомандующего», — говорится в Telegram-канале спикера нижней палаты российского парламента.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в Совфеде есть полная поддержка главы государства. «Президент все сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен», — говорится в Telegram-канале Матвиенко.

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «сейчас самое главное <...> сплотиться вокруг президента». «Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы её не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что надо быть «со своей страной, с нашим президентом». «Власть должна проявить решимость, силу и единство перед лицом опасности, перед попытками расколоть наши боевые порядки, ввести в заблуждение наших людей, которые сейчас на фронте или в тылу сражаются с врагом», — заявил он.

    Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев также высказал поддержку главе государства Владимиру Путину и заявил о необходимости беспрекословного выполнения приказов главнокомандующего.

    «Приказы и указания Президента России, Верховного главнокомандующего должны исполняться беспрекословно. Есть органы власти, чьи распоряжения и требования абсолютно законны, и их надо выполнять. Надеюсь, что у бойцов ЧВК «Вагнер» возобладает разум», — заявил советник президента и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к «единению под знаменами главнокомандующего».

    «У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. У нас у всех есть своё отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда своё личное надо отложить на потом. Даже если считаешь, что прав на 100%. Почему? Да потому что, если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, ничего уже не будет важно. Только единение», — говорится в ее Telegram-канале.

    Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил: «Единая Россия» с Президентом!»

    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что враги России пытаются сыграть на внутренних противоречиях и использовать их против страны. Он считает, что коллективный Запад пытается посеять новую смуту в России «руками тех, кто ради своих интересов готов к вооруженному мятежу».

    «Мы все должны помешать попыткам разжечь внутренние распри, которые могут ударом в спину остановить нашу армию накануне победы над врагом <…> ЛДПР поддерживает Президента! Вооруженный мятеж — измена и предательство Родины!» — говорится в его Telegram-канале.

    Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сделал заявление от имени «всех командиров батальонов добровольческой бригады «Царские волки».

    «Мои адъютанты довели устно смысл заявления до комбатов. Подтверждаю нашу поддержку Верховному главнокомандующему и нашу верность присяге и Конституции России. Наша 58-я ордена Суворова общевойсковая армия мужественно сдерживает натиск врага», — написал он.

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил: «Крым с президентом!»

    Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал всех вовлеченных в конфликт решить его мирным путем в рамках правового поля с учетом позиции президента РФ Владимира Путина как гаранта Конституции. «Все необходимые оценки должны быть даны правоохранительными органами, а власть должна сделать правильные выводы из ситуации, к которой привели действия отдельных лиц», — написал он.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее предательством, ножом в спину и настоящим военным мятежом.

    «Происходящее — это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность! Мятеж должен быть подавлен», — говорится в его Telegram-канале.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин также поддержали президента РФ Владимира Путина.

    «Мы — единая страна, и мы — со своим Президентом! Сегодня важно руководствоваться только интересами страны, ее жителей, а все разногласия надо забыть до Победы. Победы, которая обязательно будет за нами!» — говорится в посте Пасечника.

    «Донецкая Народная Республика с Президентом!» — сказано в публикации Пушилина.

    Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства. СУ ФСБ возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа.

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