«Наши действия по защите будут жесткие»: что сказал Путин стране и бойцам ЧВК «Вагнер»

Владимир Путин обратился к стране Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Президент России обратился к жителям страны и участникам в связи с последними событиями. Он отметил, что «то, с чем мы столкнулись, это именно предательство». — Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа, — заявил Путин.

Президент также отметил, что «ответ будет жестким», а те, кто «встал на путь шантажа, понесут неминуемое наказание». Публикуем полный текст обращения президента.

«Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически — знаю, сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооружённого мятежа.



Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей.

Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри.



И потому действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу.

Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге — трагедией гражданской войны.



Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали её на части.

Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства.

А то, с чем мы столкнулись — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и посёлки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции.



Повторю, любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом.

Вооружённые Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.



Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.



Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях.

Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее».



kremlin.ru

Поздним вечером 24 июня в Ростове-на-Дону появилась бронетехника и вооруженные патрули в тяжелой экипировке. Полиция объявила план «Крепость». Позже глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что его компания взяла под контроль Ростов. Обо всем, что известно к этой минуте, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

