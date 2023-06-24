Военный мятеж. Что происходит в Петербурге, Ленобласти и других регионах, охваченных беспокойством

Фото: Эрик Романенко / ТАСС Поделиться Поделиться





Утром 24 июня техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений Евгения Пригожина. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» собрала, что происходит в регионах к этому часу.



Дополнительные меры безопасности и антитеррористические мероприятия объявили власти Липецкой, Воронежской, Кировской, Московской областей и Москвы. Массовые мероприятия также отменили в Ростове, Томске, республике Коми, а также в Тульской, Калужской, Тверской и Тамбовской областях. Меры безопасности усилили и в детских лагерях и оздоровительных центрах на юге России, рассказали в Минпросвещения.



Также в российских регионах начали снимать баннеры с приглашением на службу в ЧВК «Вагнер».

Петербург и Ленобласть



Рано утром силовики вошли в «ЧВК Вагнер Центр» и в отель «Трезини» на Университетской набережной — один из офисов Пригожина. Во время обыска в отеле сотрудников заинтересовала белая «Газель» — в ней нашли коробки, полные денег. Там нашлось 4 миллиарда рублей. Позже информацию подтвердил сам Пригожин: деньги, по его словам, были положены на зарплату и выплату компенсации «груз 200». Также глава ЧВК подчеркнул, что все 10 лет работы «Вагнер» использовал наличные деньги. К 9 утра силовики также прибыли в элитный коттеджный поселок «Северный Версаль», который также связывают с Евгением Пригожиным.



К часу дня сотрудники Федеральной службы безопасности приехали к Смольному проезду в Петербурге — на кадрах видны автомобили ФСБ, администрации президента и МЧС. Тем временем петербургским оперативникам ГУ МВД — управления угрозыска и управления экономической безопасности — дали команду быть готовыми явиться на службу. «Грубо говоря, дистанция подлета — один час», — сообщил источник «Фонтанки».

При этом в Петербурге, в отличие от других регионов, на момент публикации не отменили массовые мероприятия. Команды об отмене «Алых парусов» не было, сообщили организаторы мероприятия. По словам губернатора Александра Беглова, обстановка в городе спокойная. Отменять общественные мероприятия не собираются и в Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что обстановка «абсолютно спокойная, контролируемая».



Сейчас Невский проспект перекрыт для транспорта в ожидании «Алых парусов» — пешеходы гуляют и фотографируются.

Тем временем к половине четвертого в аэропорту Пулково сели два правительственных самолета. Речь в первую очередь идет о самолете Ил 96–300 (бортовой номер RA-96022) СЛО «Россия»: его часто использует президент в своих поездках. Кроме того, в Петербурге приземлился Аirbus с бортовым номером RSD523. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин вылетел из Москвы.



Также в Петербурге и Москве начали закрываться оружейные магазины «по техническим причинам».

Москва и Московская область

В 9 утра в Москве и Московской области утром ввели режим контртеррористической операции. В городе отменили массовые мероприятия — в том числе и всероссийский школьный выпускной бал в Кремлевском дворце.

К 11 часам на Ярославском и Казанском вокзалах стали особенно заметны наряды Росгвардии и сотрудники охраны внутренней службы РЖД. Позже к ним присоединился усиленный наряд полиции возле станции метро «Охотный ряд». При этом московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово сообщили, что работают штатно и согласно расписанию.



Ближе к полудню власти Подмосковья сообщили о перекрытии движения по мосту через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова. Кроме того, в Московской области частично перекрыты трассы «Дон», «Урал» и «Крым».

«Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 и М-2. Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Старосимферопольском шоссе в районе Серпухова», — передала пресс-служба подмосковного минтранса.



Ограничения введены на 118-м километре трассы М-4 «Дон», 115-м километре трассы М-5 «Урал», 103-м километре трассы М-2 «Крым». Также Минтранс Подмосковья попросил пассажиров воздержаться от поездок на некоторых маршрутах в Серпухове и Коломне.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что вводить военное положение в Москве нет необходимости. По его словам, в городе нужно «вести естественный образ жизни», пока «компетентные органы будут работать».



Позже перекрыли Красную площадь, где должно было пройти вручение дипломов выпускникам ведомственных вузов. Она закрыта металлическими ограждениями, вокруг дежурят сотрудники Росгвардии. Однако и это не стало препятствием для москвичей и туристов, которые продолжают гулять и фотографироваться у Красной площади. Также в штатном режиме продолжает работу Исторический музей, хотя и туда нагрянула Росгвардия.

Тем временем в департаменте транспорта сообщили, что движение по Москве-реке временно приостановлено.

К двум часам на МКАД начали выборочно останавливать автомобили. По словам очевидцев, неподалеку от дороги на пересечении с Калужским шоссе можно было заметить военную технику. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничений на въезд и выезд из города нет, но из-за контртеррористической операции могут возникать трудности.



К трем часам после анонимного звонка с сообщением о минировании начали эвакуировать дом культуры «ГЭС-2» у храма Христа Спасителя.

Воронежская область

В 8 утра губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что в регионе отменяются все массовые мероприятия, и попросил воронежцев «сохранять выдержку и спокойствие». Следом в регионе ввели режим контртеррористической операции.

К 10 утра в области перекрыли участок трассы М-4 «Дон» — движение закрыто с 464-го по 777-й километр. Приостановили работу и межрегиональные автобусные рейсы с Центрального и Левобережного автовокзалов. По данным онлайн-табло автовокзала, отменены все рейсы на юг региона, в том числе в Поворино, Богучар, Анну, Нижний Мамон, а также в Елец и Липецк. Кроме того, приостановлена продажа билетов в Россошь и Рамонь.



Тем временем в РЖД сообщили, что поезда в Ростов-на-Дону и Воронеж следуют по графику, а на ж/д объектах принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы транспорта.

24 июня начался пожар на воронежской нефтебазе — столб черного дыма виднелся из разных частей города. Губернатор сообщил, что причиной возгорания стала разгерметизация двух резервуаров с авиатопливом. На месте работали 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по данным к моменту публикации, нет.

Ближе к двум часам дня вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области. Пострадал один человек, о причинах посадки пока не сообщается. К трем часам дня на парковке у ЖК «Озерки» на окраине города взорвался снаряд. Прилетело и в жилой двор на улице Адмирала Чурсина — повреждены 11 автомобилей, информации о пострадавших нет.



Также в Воронеже отменили гастрольные спектакли БДТ: 24 и 25 июня в Воронежском концертном зале зрители должны были увидеть спектакль Андрея Могучего «Материнское сердце».

Ростовская область

К 7 утра на площадь перед штабом ЮВО начала съезжаться военная техника, помеченная красной буквой Z, по периметру — люди в камуфляже.

В 8 утра губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей ближайших населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 «Дон» и предупредил о многокилометровых пробках. Также Голубев поручил областным спасательным службам и подразделениям областного МЧС совместно с муниципальными администрациями доставить всё необходимое тем людям, которые застряли на трассе. Им подвозят воду и еду.

Также губернатор ввел ограничения в работе пригородного транспорта на таганрогском и северном направлениях из Ростова-на-Дону. Муниципальный транспорт в Ростове-на-Дону работает, но при этом изменены маршруты по центру города.



Позже корреспонденты 161.RU заметили в воротах ростовского городского цирка танк, а на улицах — конфликт местных жителей с людьми в камуфляже.

— Вы защитники Отечества или нет? Если вы защитники, зачем вы тут бардак устраиваете?! Вы кто такие? <…> Я такого хамства терпеть не буду, — кричал мужчина.



Владимир Путин заявил, что ситуация в городе сложная — заблокирована работа гражданского и военного управления. Администрация Ростова позже пояснила, что в городе нет дефицита продовольствия, воды и топлива, а директор департамента потребительского рынка города — что торговые сети работают штатно, а у ритейлеров есть недельный запас продуктов.

Ближе к двум часам дня в районе штаба ЮВО прозвучал взрыв, после чего вагнеровцы начали отгонять собравшихся там горожан, а люди в камуфляже — устанавливать минные шлагбаумы возле штаба. Информацию о минах корреспондентам 161.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.



Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предупредил жителей о том, что по улицам может проходить военная техника:

— Прошу вас быть предельно внимательными и осторожными. В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра.

Липецкая область и Краснодарский край

Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, сообщили местные власти. На 17:00 24 июня техника ЧВК «Вагнер» передвигалась по региону. По словам губернатора, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.



Тем временем оперштаб Краснодарского края сообщил о том, что в регионе спокойная обстановка, дополнительных мер безопасности не вводили.

Екатеринбург

С утра в Екатеринбурге было спокойно, в том числе у здания главка свердловской полиции, штаба Центрального военного округа и мэрии. На улицах не было замечено техники силовиков и усиления мер безопасности. Общественный транспорт ходит по расписанию. В городе, как и в Петербурге, отказались от отмены массовых мероприятий — празднования Дня молодежи и концерта Глюкозы.



Позже губернатор Свердловской области ввел в регионе режим повышенной готовности. Силы полиции в городе находятся в режиме ожидания. Личному составу дано указание быть наготове, чтобы при необходимости быстро выдвинуться в указанную точку.

Также в администрации города пообещали снять большие плакаты с рекламой ЧВК «Вагнер» в метро.



К середине дня у пункта набора ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург заметили вооруженных людей. У входа дежурит полиция.

— Я вижу как минимум шестерых. Люди приходят во двор и уходят. Рядом со входом во двор — магазин. Продавщица сказала, что не замечала ничего необычного, пока не попробовала попасть в туалет в здание во дворе. Оказалось, что вход во двор закрыт, — передает корреспондент E1.RU.

Новосибирск

В Новосибирске у подвального помещения общественников из «Силового единства Сибири» на улице Челюскинцев сняли плакат, связанный с ЧВК «Вагнер» и прекратили набор добровольцев в ЧВК.



— Я не знаю, как там дальше решат наверху, но его приостановили, — сообщил журналистам NGS.RU президент региональной общественной организации ветеранов силовых структур «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров.



На вопрос корреспондента издания о том, когда было принято соответствующее решение, президент организации ушел от ответа, спросив, имеет ли эта информация «большое значение».

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

