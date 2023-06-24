Трассы М-2, М-4 и М-5 в Подмосковье частично перекрыты

В Московской области частично перекрыты трассы «Дон», «Урал» и «Крым». Проезд по мосту через Оку на Старосимферопольском шоссе у города Серпухова закрыт. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба подмосковного минтранса.



«Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М4 и М2. Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Старосимферопольском шоссе в районе Серпухова», — сказано в сообщении.



Ограничения введены на 118-м километре трассы М-4 «Дон», 115-м километре трассы М-5 «Урал», 103-м километре трассы М-2 «Крым».



Движение по трассе «Дон» утром перекрыли также в Тульской и Воронежской областях. В Воронежской — на огромном участке с 464-го по 777-й километр. Водителей просят искать объезды.