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    Трассы М-2, М-4 и М-5 в Подмосковье частично перекрыты

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    5 комментариев

    В Московской области частично перекрыты трассы «Дон», «Урал» и «Крым». Проезд по мосту через Оку на Старосимферопольском шоссе у города Серпухова закрыт. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба подмосковного минтранса.

    «Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М4 и М2. Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Старосимферопольском шоссе в районе Серпухова», — сказано в сообщении.

    Ограничения введены на 118-м километре трассы М-4 «Дон», 115-м километре трассы М-5 «Урал», 103-м километре трассы М-2 «Крым».

    Движение по трассе «Дон» утром перекрыли также в Тульской и Воронежской областях. В Воронежской — на огромном участке с 464-го по 777-й километр. Водителей просят искать объезды.

    Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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    Комментарии 5

    Гость24 Июн 2023 в 12:52
    Ибо нефиг...
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