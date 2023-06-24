Транзитный проезд временно ограничили по М-4 «Дон» со стороны Москвы и Липецка

В Тульской области усилены меры безопасности, со стороны Московской и Липецкой областей транзитный проезд временно ограничили на трассе М-4 «Дон» в обоих направлениях. Об этом 24 июня пишет ТАСС со ссылкой на администрацию региона.



На дорогах введен дополнительный контроль. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 «Дон», а в случае необходимости искать объездные пути.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 «Дон». Им оперативно доставят воду и все необходимое. По его словам, движение на участке М-4 в регионе закрыто с 464 по 777 км