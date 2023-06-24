НАК: В Москве и Подмосковье введен режим КТО

Режим контртеррористической операции введен в Москве и Московской области «в целях пресечения возможных терактов». Об этом 24 июня пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.



Мэр столицы Сергей Собянин в шесть часов утра сообщил, что «в связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности». Введен дополнительный контроль на дорогах.

Кроме того, режим КТО введен и в Воронежской области, добавляет ТАСС.

Согласно законодательству, правоохранительные органы и власти во время действия режима КТО имеют право в принудительном порядке отселять граждан с отдельных участков местности, эвакуировать транспортные средства, усиливать охрану общественного порядка и инфраструктурных и государственных объектов, контролировать телефонные переговоры и иные каналы коммуникации, останавливать оказание различных услуг любыми организациями. Подробнее читайте здесь.

