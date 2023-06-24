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    НАК: В Москве и Подмосковье введен режим КТО

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    Режим контртеррористической операции введен в Москве и Московской области «в целях пресечения возможных терактов». Об этом 24 июня пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

    Мэр столицы Сергей Собянин в шесть часов утра сообщил, что «в связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности». Введен дополнительный контроль на дорогах.

    Кроме того, режим КТО введен и в Воронежской области, добавляет ТАСС.

    Согласно законодательству, правоохранительные органы и власти во время действия режима КТО имеют право в принудительном порядке отселять граждан с отдельных участков местности, эвакуировать транспортные средства, усиливать охрану общественного порядка и инфраструктурных и государственных объектов, контролировать телефонные переговоры и иные каналы коммуникации, останавливать оказание различных услуг любыми организациями. Подробнее читайте здесь.

    Ранее Дмитрий Песков анонсировал обращение президента Владимира Путина на фоне обострения конфликта между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Минобороны РФ.

    Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства.
    СУ ФСБ возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа.

    Утром «Фонтанка» писала, что в Петербурге в «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице вошли силовики. Судя по всему в здании начинаются обыски.

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