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    КТО — это что? Рассказываем о режиме, который ввели в Белгородской области после атаки диверсантов

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    11 комментариев
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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    В Белгородской области с 22 мая вводится режим контртеррористической операции, сообщил губернатор. Это произошло после атаки диверсантов на территорию Грайворонского района. Режим КТО «устанавливает специальные меры и временные ограничения». Какие именно, напоминаем в наших карточках.

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    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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    Комментарии 11

    Гость22 Мая 2023 в 20:38
    Ужас! Как такое возможно? А где российские пограничники? Как преступники могут ворваться на территорию огромного, сильного, суверенного государства - России?!!!!
    Я вообще ничего не понимаю. Если есть предательство или трусость в рядах командиров пограничных и партизанских отрядов нужно попросить Бастрыкина разобраться с предателями в рамках закона!
    +0−1
    Гость22 Мая 2023 в 20:36
    Дело движется к концу
    +0−1
    VKuser29777391022 Мая 2023 в 20:36
    -с почином вас, неждуны
    +0−1
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