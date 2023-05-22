В Белгородской области с 22 мая вводится режим контртеррористической операции, сообщил губернатор. Это произошло после атаки диверсантов на территорию Грайворонского района. Режим КТО «устанавливает специальные меры и временные ограничения». Какие именно, напоминаем в наших карточках.
КТО — это что? Рассказываем о режиме, который ввели в Белгородской области после атаки диверсантов
22 мая 2023, 20:12
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