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    Восемь человек ранены после попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

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    12 комментариев

    Восемь человек получили ранения в результате атаки украинской ДРГ на территорию Грайворонского района Белгородской области. Погибших нет. Большая часть населения приграничных сел и райцентра покинула территорию. Об этом во время прямого эфира 22 мая рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Диверсантам дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. В регионе введен правовой режим контртеррористической операции.

    Список мер может включать как проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, так и приостановку деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

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    Украинская ДРГБелгородская областьКТО
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    Комментарии 12

    Гость22 Мая 2023 в 20:00
    скорее всех поварят на защиту бросить!
    +2−0
    Гость22 Мая 2023 в 19:46
    А почему не пропускаете комментарий про уничтоженных диверсантах?
    +0−2
    Sobaka22 Мая 2023 в 19:33
    курорты Крыма и Краснодарского края ждут вас
    +7−0
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