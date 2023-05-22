Восемь человек ранены после попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Восемь человек получили ранения в результате атаки украинской ДРГ на территорию Грайворонского района Белгородской области. Погибших нет. Большая часть населения приграничных сел и райцентра покинула территорию. Об этом во время прямого эфира 22 мая рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.



Диверсантам дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. В регионе введен правовой режим контртеррористической операции.



Список мер может включать как проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, так и приостановку деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.