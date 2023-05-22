Режим КТО ввели в Белгородской области

Правовой режим контртеррористической операции ввели в Белгородской области с 22 мая. Теперь там устанавливаются специальные меры и временные ограничения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Как уточнил губернатор, список мер будет включать как проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, так и приостановку деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
Также, согласно законодательству, правоохранительные органы и власти во время действия режима КТО имеют право в принудительном порядке отселять граждан с отдельных участков местности, эвакуировать транспортные средства, усиливать охрану общественного порядка и инфраструктурных и государственных объектов, контролировать телефонные переговоры и иные каналы коммуникации, останавливать оказание различных услуг любыми организациями.
Днем 22 мая стало известно о том, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. Им дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину.
Также в результате обстрела Грайворона двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения. Снаряды повредили три частных жилых дома и здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в здании произошел пожар. Пострадала женщина. Также мужчину и женщину госпитализировали с минно-взрывными ранениями после обстрела села Глотово.