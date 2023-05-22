Режим КТО ввели в Белгородской области

Правовой режим контртеррористической операции ввели в Белгородской области с 22 мая. Теперь там устанавливаются специальные меры и временные ограничения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как уточнил губернатор, список мер будет включать как проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, так и приостановку деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Также, согласно законодательству, правоохранительные органы и власти во время действия режима КТО имеют право в принудительном порядке отселять граждан с отдельных участков местности, эвакуировать транспортные средства, усиливать охрану общественного порядка и инфраструктурных и государственных объектов, контролировать телефонные переговоры и иные каналы коммуникации, останавливать оказание различных услуг любыми организациями.