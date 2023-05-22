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    Режим КТО ввели в Белгородской области

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    8 комментариев

    Правовой режим контртеррористической операции ввели в Белгородской области с 22 мая. Теперь там устанавливаются специальные меры и временные ограничения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Как уточнил губернатор, список мер будет включать как проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, так и приостановку деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

    Также, согласно законодательству, правоохранительные органы и власти во время действия режима КТО имеют право в принудительном порядке отселять граждан с отдельных участков местности, эвакуировать транспортные средства, усиливать охрану общественного порядка и инфраструктурных и государственных объектов, контролировать телефонные переговоры и иные каналы коммуникации, останавливать оказание различных услуг любыми организациями.

    Днем 22 мая стало известно о том, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. Им дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину.

    Также в результате обстрела Грайворона двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения. Снаряды повредили три частных жилых дома и здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в здании произошел пожар. Пострадала женщина. Также мужчину и женщину госпитализировали с минно-взрывными ранениями после обстрела села Глотово.

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    Комментарии 8

    Гость22 Мая 2023 в 18:22
    Гиркин возвращается
    +2−1
    Гость22 Мая 2023 в 18:20
    Илья Медведев прямо сейчас бежит в военкомат, чтобы встать на защиту Родины!
    +5−0
    Гость22 Мая 2023 в 18:17
    А до этого не вводили никогда такого режима?
    +1−0
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