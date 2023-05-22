Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область, Путину доложено. Что известно на данный момент?

В селе Гора-Подол Белгородской области Дом культуры захватили украинские диверсанты. Спецслужбы сообщили об украинской ДРГ президенту Владимиру Путину. По словам пресс-секретаря главы государства, ведется работа по уничтожению диверсантов.Что известно о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область на данный момент?
По данным Russia Today, дом культуры в селе Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области захвачен украинскими диверсантами. «Их окружили, работаем», — рассказал собеседник издания.
Заход диверсионно-разведывательной группы ВСУ подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — заявил он.
«Жители Грайворона своими силами пытаются эвакуироваться после захода украинской ДРГ. Источник RT сообщил, что в городе слышна стрельба, виден дым», — говорится в публикации Telegram-канал Russia Today.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что о произошедшем доложили главе государства Владимиру Путину представители Минобороны, ФСБ и погранслужбы. Сейчас, добавляет представитель Кремля, идет работа по выдавливанию диверсантов с российской территории и их уничтожению.
«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска [украинское название — Бахмут]», — добавил Песков.
Утром 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле ВСУ Грайворонского района. Известно, что два человека пострадали. Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, а мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. В огороде одного из сел Грайворонского района нашли части ракеты.