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    RT: Украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол

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    74 комментария

    Дом культуры в селе Гора-Подол Белгородской области оказался захвачен украинскими диверсантами. Об этом 22 мая пишет RT со ссылкой на источник, близкий к администрации населённого пункта.

    «Их окружили, работаем», — заявил собеседник издания.

    Гора-Подол — село Грайворонского района Белгородской области. Туда в понедельник прорвалась украинская ДРГ, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

    RT сообщает, что жители Грайворона своими силами пытаются эвакуироваться. По данным источника издания, «в городе слышна стрельба, виден дым». Телеграм-каналы писали со ссылкой на местных жителей, что в округе действуют военные вертолеты.

    В Минобороны РФ ситуацию пока не комментировали.

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    Комментарии 74

    26612634522 Мая 2023 в 16:44
    Ципса вопрос к вам- куда подевали Залужного?, покажите, переживаю за человека.
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 16:41
    2 километра до границы. Чего там захватывать? Может быть за продуктами решили съездить, а тут кто-то панику поднял.
    +0−0
    26586993722 Мая 2023 в 16:35
    Ура!!! Свободу России!!!
    +3−1
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