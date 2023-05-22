RT: Украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол

Дом культуры в селе Гора-Подол Белгородской области оказался захвачен украинскими диверсантами. Об этом 22 мая пишет RT со ссылкой на источник, близкий к администрации населённого пункта.



«Их окружили, работаем», — заявил собеседник издания.



Гора-Подол — село Грайворонского района Белгородской области. Туда в понедельник прорвалась украинская ДРГ, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.



RT сообщает, что жители Грайворона своими силами пытаются эвакуироваться. По данным источника издания, «в городе слышна стрельба, виден дым». Телеграм-каналы писали со ссылкой на местных жителей, что в округе действуют военные вертолеты.

