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    После обстрела Белгородской области два человека госпитализированы с ранениями

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    1 комментарий

    После обстрела села Глотово в Белгородской области в больницу доставили мужчину и женщину. У них — минно-взрывные ранения. Об этом 22 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации, а мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. «Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — добавил глава региона.

    Об обстреле ВСУ Грайворонского района Белгородской области стало известно утром в понедельник. Позже Гладков рассказал о заходе на территорию региона украинской ДРГ.

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    Белгородская областьВячеслав Гладков

    Комментарии 1

    Гость22 Мая 2023 в 14:41
    Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации, а мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. «необходимая медицинская помощь не оказывается», — добавил глава региона.
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