После обстрела Белгородской области два человека госпитализированы с ранениями

После обстрела села Глотово в Белгородской области в больницу доставили мужчину и женщину. У них — минно-взрывные ранения. Об этом 22 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации, а мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. «Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — добавил глава региона.



Об обстреле ВСУ Грайворонского района Белгородской области стало известно утром в понедельник. Позже Гладков рассказал о заходе на территорию региона украинской ДРГ.