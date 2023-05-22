В Белгородской области часть ракеты упала в огород одного из сел

Утром в понедельник, 22 мая, под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канал.

Часть одной из ракет упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Сейчас на месте работают взрывотехники и оперативные службы.



«С 9 часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. <…> Сработала наша система ПВО. <…> Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», — говорится в сообщении главы региона.

