    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, Дождь

    Ощущается как 14

    1 м/с, сев

    768мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.91eur86.28

    Боевые действия

    В Белгородской области часть ракеты упала в огород одного из сел

    1039
    18 комментариев

    Утром в понедельник, 22 мая, под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канал.

    Часть одной из ракет упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Сейчас на месте работают взрывотехники и оперативные службы.

    «С 9 часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. <…> Сработала наша система ПВО. <…> Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», — говорится в сообщении главы региона.

    Под минометным обстрелом также находится село Козинка. Частный жилой дом загорелся из-за попадания в него снаряда. В другом домовладении разрушены несущие конструкции и поврежден автомобиль. В третьем — поврежден забор.

    В селе Гора-Подол загорелся склад сена, в селе Замостье поврежден забор частного жилого дома.

    «В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет», — добавил губернатор.

    По словам Гладкова, среди мирных жителей пострадавших нет.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Белгородская областьВячеслав ГладковОбстрелВСУ

    Комментарии 18

    Гость22 Мая 2023 в 12:36
    ну хорошо, что без ядерки
    +0−0
    твой отэц ля22 Мая 2023 в 12:35
    жалкие потуги после расставания с фортецей)))
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 12:34
    Погранслужба могла бы этих всушников с минометом и лансетом отблагодарить.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close