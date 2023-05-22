В Белгородской области часть ракеты упала в огород одного из сел

Утром в понедельник, 22 мая, под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канал.
Часть одной из ракет упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Сейчас на месте работают взрывотехники и оперативные службы.
«С 9 часов утра под обстрелом ВСУ Грайворонский городской округ. <…> Сработала наша система ПВО. <…> Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», — говорится в сообщении главы региона.
Под минометным обстрелом также находится село Козинка. Частный жилой дом загорелся из-за попадания в него снаряда. В другом домовладении разрушены несущие конструкции и поврежден автомобиль. В третьем — поврежден забор.
В селе Гора-Подол загорелся склад сена, в селе Замостье поврежден забор частного жилого дома.
«В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет», — добавил губернатор.
По словам Гладкова, среди мирных жителей пострадавших нет.