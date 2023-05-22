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    Гладков рассказал о еще троих пострадавших после обстрела в Белгородской области

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    27 комментариев

    Двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения в результате обстрела в Грайвороне. Об этом 22 мая заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По его словам, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

    Кроме того, снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. В здание администрации тоже попали. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в здании произошел пожар. Пострадала женщина, у нее ранена рука, помощь жительнице оказали на месте.

    Ранее Гладков сообщил о том, что после обстрела села Глотово в больницу доставили мужчину и женщину, у них минно-взрывные ранения.

    Днем 22 мая стало известно о том, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. Им дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. Подробнее — здесь.

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    Комментарии 27

    VKuser17419822122 Мая 2023 в 18:05
    ...а это уже "красная линия" или еще нет?
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 18:03
    Зато они теперь будут знать "за шо их".
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 18:02
    Вы ведете переговоры с тараканами? Или сразу тапком?
    +0−1
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