Гладков рассказал о еще троих пострадавших после обстрела в Белгородской области

Кроме того, снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. В здание администрации тоже попали. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в здании произошел пожар. Пострадала женщина, у нее ранена рука, помощь жительнице оказали на месте.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

Двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения в результате обстрела в Грайвороне. Об этом 22 мая заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее Гладков сообщил о том, что после обстрела села Глотово в больницу доставили мужчину и женщину, у них минно-взрывные ранения.



Днем 22 мая стало известно о том, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. Им дали бой Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ. О ситуации доложено президенту Владимиру Путину. Подробнее — здесь.

