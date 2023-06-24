Песков: Путин выступит с обращением в ближайшее время

Кремль анонсировал обращение президента РФ Владимира Путина. Об этом 24 июня пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, это произойдет «в ближайшее время». Других подробностей не приводится. Вероятно, темой станет ситуация вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его конфликта с Минобороны РФ.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Ростове-на-Дону оцеплены штаб ЮВО, главк МВД, УФСБ и городская администрация. СМИ публикуют видео с улиц города, на которых видны люди в камуфляже и танки. Позже появились кадры с самим Пригожиным «в штабе ЮВО, в Ростове», на которых он в окружении вооруженных людей ведет переговоры c замминистром обороны Евкуровым и генералом Алексеевым.