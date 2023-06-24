    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, сев

    758мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd84.08eur91.49

    Песков: Путин выступит с обращением в ближайшее время

    4198
    20 комментариев

    Кремль анонсировал обращение президента РФ Владимира Путина. Об этом 24 июня пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    По его словам, это произойдет «в ближайшее время». Других подробностей не приводится. Вероятно, темой станет ситуация вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его конфликта с Минобороны РФ.

    Напомним, сегодня утром стало известно, что в Ростове-на-Дону оцеплены штаб ЮВО, главк МВД, УФСБ и городская администрация. СМИ публикуют видео с улиц города, на которых видны люди в камуфляже и танки. Позже появились кадры с самим Пригожиным «в штабе ЮВО, в Ростове», на которых он в окружении вооруженных людей ведет переговоры c замминистром обороны Евкуровым и генералом Алексеевым.

    Также утром «Фонтанка» писала, что в Петербурге в «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице вошли силовики. Судя по всему в здании начинаются обыски.

    Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства.
    СУ ФСБ возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close