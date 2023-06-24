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    Люди в военной форме и техника в Ростове. Что известно на утро по делу Пригожина «о попытке мятежа»

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    Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину о возбужденном уголовном деле в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом ночью сообщили федеральные агентства со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    Краснов «сделал доклад контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа» и сообщил «о законности юридических действий».

    Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства.

    СУ ФСБ возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, дело возбуждено в отношении Евгения Пригожина.

    Портал 161.RU всю ночь публикует кадры из центра Ростова-на-Дону утром 24 июня. На видео — люди в камуфляже и танки, возле штаба ЮВО. Неизвестные военные занимают позиции на тротуарах.

    Как сообщает портал, ссылаясь на кадры своих читателей, оцеплены штаб ЮВО, главк МВД, УФСБ и городская администрация. Ранее в соцсетях появились видео, на которых, как утверждается, зафиксирован въезд в город различной техники, в том числе не относящейся к штатному составу ВС РФ.

    Глава Ростовской области Василий Голубев за ночь несколько раз обратился к горожанам, заверил их что ситуация под контролем, и призвал не приезжать пока в центр города. Отменены все массовые мероприятия в городе.

    При этом, судя по видео, гражданское население не особенно обеспокоено происходящим — по крайне мере, за перемещением военных люди наблюдают вблизи.

    О «антитеррористических учениях» заявили главы Москвы и Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев. Оба губернатора предупредили о проверках на дорогах.

    Главы сразу нескольких регионов (Липецкой, Воронежской областей), призвали горожан не ездить в южных направлениях.

    Правительство Воронежской области сообщило, что по трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники. «Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами. Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — такое сообщение появилось в телеграм-канале администрации в ночь на 24 июня.

    Губернатор Ростова Голубев заявил о временных ограничениях в движении транспорта на таганрогском и на северном направлении из Ростова.

    Ранее к бойцам ЧВК "Вагнер" обратился генерал Суровикин. Он призвал их остановиться. В эфире "Первого канала" вышел специальный выпуск новостей, где были изложены официальные позиции по происходящему.

    За главными событиями следите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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    Комментарии 35

    Гость24 Июн 2023 в 08:56
    Бред какой то!
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