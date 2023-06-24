Люди в военной форме и техника в Ростове. Что известно на утро по делу Пригожина «о попытке мятежа»

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину о возбужденном уголовном деле в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом ночью сообщили федеральные агентства со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Краснов «сделал доклад контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа» и сообщил «о законности юридических действий».

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства.



СУ ФСБ возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, дело возбуждено в отношении Евгения Пригожина.

Портал 161.RU всю ночь публикует кадры из центра Ростова-на-Дону утром 24 июня. На видео — люди в камуфляже и танки, возле штаба ЮВО. Неизвестные военные занимают позиции на тротуарах.

Как сообщает портал, ссылаясь на кадры своих читателей, оцеплены штаб ЮВО, главк МВД, УФСБ и городская администрация. Ранее в соцсетях появились видео, на которых, как утверждается, зафиксирован въезд в город различной техники, в том числе не относящейся к штатному составу ВС РФ.



Глава Ростовской области Василий Голубев за ночь несколько раз обратился к горожанам, заверил их что ситуация под контролем, и призвал не приезжать пока в центр города. Отменены все массовые мероприятия в городе.

При этом, судя по видео, гражданское население не особенно обеспокоено происходящим — по крайне мере, за перемещением военных люди наблюдают вблизи.

О «антитеррористических учениях» заявили главы Москвы и Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев. Оба губернатора предупредили о проверках на дорогах.



Главы сразу нескольких регионов (Липецкой, Воронежской областей), призвали горожан не ездить в южных направлениях.

Правительство Воронежской области сообщило, что по трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники. «Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами. Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — такое сообщение появилось в телеграм-канале администрации в ночь на 24 июня.



Губернатор Ростова Голубев заявил о временных ограничениях в движении транспорта на таганрогском и на северном направлении из Ростова.

