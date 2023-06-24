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    БДТ отменил гастрольные спектакли в Воронеже

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    В Воронеже отменили гастрольные спектакли Большого драматического театра имени Товстоногова, сообщается 24 июня на сайтах БДТ и Платоновского фестиваля искусств, в рамках которого должны были состояться показы.

    Скриншот с сайта театра
    Скриншот с сайта театра
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    24 и 25 июня в Воронежском концертном зале зрители должны были увидеть спектакль Андрея Могучего «Материнское сердце».

    «Друзья, спектакли и концерты 24 и 25 июня в рамках Платоновского фестиваля не состоятся», — информируют организаторы.

    Деньги за электронные билеты поступят на банковские карты покупателей в течение 10 дней. Билеты, купленные в кассах Воронежского концертного зала, Камерного театра, Филармонии и Театра оперы и балета, предлагают вернуть с 26 по 30 июня, поскольку сегодня и завтра кассы не работают.

    Скриншот с сайта театра
    Скриншот с сайта театра

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    БДТОтмена спектаклей
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