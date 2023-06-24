Петербургским оперативникам дана команда быть готовыми явиться на службу

По информации «Фонтанки», всем оперативным сотрудникам ГУ МВД — управления угрозыска и управления экономической безопасности — приказано «находиться по свои делам, но чтобы в любой момент в течение часа они прибыли на свое рабочее время».

«Грубо говоря, дистанция подлета — один час», — передает источник «Фонтанки».

В то же время праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге собираются провести по плану, команды об его отмене не было, сообщили организаторы мероприятия. По словам губернатора Александра Беглова, обстановка в городе спокойная. Отменять общественные мероприятия не собираются и в Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что обстановка «абсолютно спокойная, контролируемая».