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    Петербургским оперативникам дана команда быть готовыми явиться на службу

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    По информации «Фонтанки», всем оперативным сотрудникам ГУ МВД — управления угрозыска и управления экономической безопасности — приказано «находиться по свои делам, но чтобы в любой момент в течение часа они прибыли на свое рабочее время».

    «Грубо говоря, дистанция подлета — один час», — передает источник «Фонтанки».

    В то же время праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге собираются провести по плану, команды об его отмене не было, сообщили организаторы мероприятия. По словам губернатора Александра Беглова, обстановка в городе спокойная. Отменять общественные мероприятия не собираются и в Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что обстановка «абсолютно спокойная, контролируемая».

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