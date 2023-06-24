Смольный: Обстановка в Петербурге контролируемая, действуют усиленные меры безопасности

Обстановка в Санкт-Петербурге спокойная и контролируемая, заявили утром 24 июня в пресс-службе городской администрации.



В городе продолжают действовать усиленные меры безопасности в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 года (уровень базовой готовности), губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур.

«Законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании Вагнер-центра, не оказывают влияния на жизнь города», — отмечается в сообщении.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице введён режим контртеррористической операции, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. В Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» отменять не планируется: по словам организаторов, команды не было.