Власти Ленобласти: обстановка «абсолютно спокойная», праздники выпускников не отменяются

В Ленинградской области 24 июня обстановка «абсолютно спокойная, контролируемая», заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Общественные мероприятия не отменяют.
«Сегодня во многих городах, поселках проходят праздничные мероприятия, которые посвящены и нашим выпускникам, и нашей молодежи», — отметил Дрозденко.
Он также добавил, что сейчас «наша задача — сплотиться вокруг нашего президента, вокруг нашей страны».
Массовые мероприятия и праздники выпускников отменены или перенесены во многих регионах России, в том числе в Москве, где действует режим КТО. В Петербурге «Алые паруса» отменять не планируется. Смольный заявил, что обстановка в городе спокойная и контролируемая.