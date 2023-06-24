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    Власти Ленобласти: обстановка «абсолютно спокойная», праздники выпускников не отменяются

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    В Ленинградской области 24 июня обстановка «абсолютно спокойная, контролируемая», заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Общественные мероприятия не отменяют.

    «Сегодня во многих городах, поселках проходят праздничные мероприятия, которые посвящены и нашим выпускникам, и нашей молодежи», — отметил Дрозденко.

    Он также добавил, что сейчас «наша задача — сплотиться вокруг нашего президента, вокруг нашей страны».

    Массовые мероприятия и праздники выпускников отменены или перенесены во многих регионах России, в том числе в Москве, где действует режим КТО. В Петербурге «Алые паруса» отменять не планируется. Смольный заявил, что обстановка в городе спокойная и контролируемая.

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