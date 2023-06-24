Общегородской выпускной в Москве перенесли. В регионах отменяют массовые мероприятия

В Москве из-за режима КТО проведение общегородского выпускного в парке Горького и выпускных вечеров в школах переносится на неделю, на 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования.
«Мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля, в то же время», — рассказали в пресс-службе.
В Московской области выпускные перенесли на неделю, сообщило Минобразования региона.
Все массовые мероприятия в Тверской и Калининградской областях на выходные дни отменены в целях безопасности, заявили власти.
Власти Карелии, где отмечается 320-летие Петрозаводска, усилят меры, но отменять праздничные мероприятия не станут, заявил губернатор региона Артур Парфенчиков.
В Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» отменять не планируется: по словам организаторов, такой команды не было. Смольный заявил, что обстановка в городе спокойная и контролируемая.
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