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    Общегородской выпускной в Москве перенесли. В регионах отменяют массовые мероприятия

    2022
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    В Москве из-за режима КТО проведение общегородского выпускного в парке Горького и выпускных вечеров в школах переносится на неделю, на 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования.

    «Мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля, в то же время», — рассказали в пресс-службе.

    В Московской области выпускные перенесли на неделю, сообщило Минобразования региона.

    Все массовые мероприятия в Тверской и Калининградской областях на выходные дни отменены в целях безопасности, заявили власти.

    Власти Карелии, где отмечается 320-летие Петрозаводска, усилят меры, но отменять праздничные мероприятия не станут, заявил губернатор региона Артур Парфенчиков.

    В Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» отменять не планируется: по словам организаторов, такой команды не было. Смольный заявил, что обстановка в городе спокойная и контролируемая.

    Новость дополняется.

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