Что означает режим контртеррористической операции

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В ночь на 24 июня 2023 года в ряде регионов России: Москве, Московской, Воронежской и Ростовской областях введен режим контртеррористической операции. Объясняем, что это означает, и как это коснется жизни простых людей. Режим контртеррористической операции определяется ст. 11 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ О противодействии терроризму.

Режим контртеррористической операции вводится для «пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства». Важно, что в обязательном порядке устанавливаются сроки действия такого режима.

На территориях, где действует контртеррористический режим, вводятся серьезные ограничения прав и свобод граждан. 1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности;



2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов;



5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется Правительством Российской Федерации;



6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи;

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений;



9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий;

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;



12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;



14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности.

В законе подчеркивается, что такие меры могут вводиться как все одновременно, так и по отдельности. Руководитель, принявший решение о введении режима КТО, отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств. Сменить его можно только по решению руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Также организуется оперативный штаб, кто в него войдет, определяет президент РФ. К компетенции штаба относится подготовка боевых распоряжений, определяющих порядок подготовки и проведения контртеррористической операции и правовой режим контртеррористической операции. Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя контртеррористической операции создается группировка сил и средств. В состав такой группировки могут включаться подразделения Вооруженных Сил РФ, федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, обеспечения деятельности войск национальной гвардии, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также подразделения органов исполнительной власти субъектов.



С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств, не допускается. Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных органов исполнительной власти применяют боевую технику.



В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политические требования.



Государство осуществляет, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта. Отдельно оговаривается, что такие компенсации могут выплачиваться за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористической деятельности и являются доходом от такого имущества.



Власти вправе истребовать сведения о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего террористический акт.

