Правительственные самолеты сели в аэропорту Петербурга

Два правительственных самолета сели в аэропорту Пулково днем 24 июня. На это обратили внимание пользователи сервиса Flightradar24.



Речь, в первую очередь, идет о самолете Ил 96–300 (бортовой номер RA-96022) СЛО «Россия», его часто использует президент в своих поездках. Кроме того, в Петербурге приземлился Аirbus с бортовым номером RSD523.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин вылетел из Москвы. По его словам, глава государства в этот момент работает в Кремле.

