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    Правительственные самолеты сели в аэропорту Петербурга

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    5 комментариев

    Два правительственных самолета сели в аэропорту Пулково днем 24 июня. На это обратили внимание пользователи сервиса Flightradar24.

    Речь, в первую очередь, идет о самолете Ил 96–300 (бортовой номер RA-96022) СЛО «Россия», его часто использует президент в своих поездках. Кроме того, в Петербурге приземлился Аirbus с бортовым номером RSD523.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин вылетел из Москвы. По его словам, глава государства в этот момент работает в Кремле.

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    ПулковоСанкт-Петербург
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    Комментарии 5

    Гость24 Июн 2023 в 15:33
    И чо? Чо с теперь и где?
    +0−0
    Гость24 Июн 2023 в 15:32
    с пересадкой летят?
    +0−0
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